Philadelphia i Phoenix doma vyhrali a vyrovnali stav sérií na 2:2

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 4. zápas:



Philadelphia - Boston 116:115 pp

/stav série: 2:2/



semifinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Phoenix - Denver 129:124

/stav série: 2:2/

New York 8. mája (TASR) - Basketbalisti Philadelphie i Phoenixu uspeli doma vo štvrtých dueloch 2. kola play off NBA a stav sérií vyrovnali na 2:2. James Harden prispel 42 bodmi k triumfu Philadelphie nad Bostonom 116:115 po predĺžení. Vo Phoenixe sa blysol Nikola Jokič 53 bodmi, ale ani on nezabránil prehre Denveru s domácimi 124:129.Harden rozhodol duel v prospech Philadelphie premenenou trojkou 19 sekúnd pred koncom predĺženia. Na druhej strane sa mohol stať v dramatickom finiši hrdinom Marcus Smart, ale jeho úspešný pokus neplatil, keďže ho dosiahol až po uplynutí času. Okrem Hardena sa v drese 76ers darilo aj Joelovi Embiidovi, najužitočnejší hráč základnej časti profiligy nastrieľal 34 bodov.Jokič si 53 bodmi za Denver vytvoril nové osobné maximum v play off, mal aj 11 asistencií, no z víťazstva sa tešili domáci Suns. Za Phoenix si Kevin Durant a Devin Booker pripísali zhodne 36 bodov. Booker k tomu pridal 12 asistencií, čo je najviac v jeho kariére vo vyraďovačke.