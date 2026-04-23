< sekcia Šport
Philadelphia krok od postupu, Tocchet: Najťažšie je vyhrať ďalší duel
Autor TASR
New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Philadelphie sú v zámorskej NHL už iba krok od postupu do semifinále play off Východnej konferencie. Flyers zvíťazili aj v treťom pennsylvánskom derby nad Pittsburghom 5:2 a v sérii vedú 3:0 na zápasy.
Penguins vyhrávali od 5. minúty, v ktorej využil presilovú hru Jevgenij Malkin. Rozhodla prostredná časť, keďže sa v nej domáci presadili hneď trikrát. Vyrovnať sa podarilo v 26. minúte v početnej výhode Trevorovi Zegrasovi, duel na stranu „letcov“ naklonil fínsky obranca Rasmus Ristolainen. Dvojgólové vedenie v polovici duelu zabezpečil svojmu tímu Nick Seeler. Súboj ešte zdramatizoval presným zásahom Erik Karlsson, avšak Noah Cates a následne aj Owen Tippett gólom do prázdnej bránky priblížili Philadelphiu k postupu. Duel poznačila šarvátka v 25. minúte, keď všetci desiati korčuliari putovali z ľadu rovno na trestnú lavicu.
Zegras i Coates zaznamenali v drese Philadelphie okrem gólu aj asistenciu, český brankár Dan Vladař predviedol 28 úspešných zákrokov. Devätnásťročný nováčik domácich Porter Martone mal asistenciu pri otváracom góle a je iba štvrtým tínedžerom za uplynulých 25 rokov s aspoň bodom v každom v prvých troch zápasoch play off v kariére. Pred ním to dokázali Kirby Dach (2020), Patrik Laine (2018) a Sidney Crosby (2007). „Hrali sme trpezlivo. Držali sme sa herného plánu a našťastie sa nám podarilo párkrát skórovať,“ povedal Seeler. Flyers môžu spečatiť svoj prvý postup do 2. kola play off po šiestich rokoch v noci na nedeľu, keď budú hostiť štvrtý duel série. „Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Najťažšie je totiž vyhrať ten ďalší duel,“ upozornil tréner Philadelphie Rick Tocchet. Kapitán hostí Crosby, ktorý mal asistenciu pri góle Malkina a s 202 bodmi v play off v kariére sa osamostatnil od Jaromíra Jágra na piatej priečke histórie, si je vedomý náročnej situácie: „V tejto pozícii už nie je veľa priestoru na chyby. Prehrávame 0:3, to je realita. Jednoducho musíme vyhrať každý ďalší zápas. Na to sa budeme sústrediť.“
Po dvoch stretnutiach je vyrovnané v sérii medzi Edmontonom Oilers a Anaheimom Ducks. „Káčeri“ zvíťazili na ľade súpera 6:4 a veľkú zásluhu mala na tom hneď trojica trojbodových hráčov. Dva góly vrátane rozhodujúceho strelil Cutter Gauthier, ktorý pridal aj asistenciu. Jeden presný zásah a dve gólové prihrávky mal na konte Alex Killorn a tromi asistenciami sa prezentoval obranca Jackson LaCombe. Domáci doťahovali súpera, pričom Kalifornčania definitívne zlomili odpor kanadského tímu v 56. minúte po zásahu Gauthiera a následnej poistke do prázdnej bránky z hokejky v zápase dvojgólového Ryana Poehlinga. Boli to jeho prvé dva presné zásahy vo vyraďovačke v kariére. Český brankár Lukáš Dostál predviedol 33 zákrokov a dosiahol svoje prvé víťazstvo v play off. Edmontonu nepomohli ani dva body Leona Draisaitla (1+1). Domáci Josh Samanski absolvoval svoj debut v play off a v tretej tretine vyrovnal na 4:4. Potom však už skórovali iba Ducks. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid odišiel do šatne na začiatku druhej tretiny pre problémy s pravým členkom. O chvíľu neskôr sa vrátil na ľad, ale v dueli nebodoval.
1. kolo play off NHL
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
tretí zápas:
Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly: 26. Zegras (Drysdale, Martone), 30. Ristolainen (Juulsen, Couturier), 32. Seeler (Juulsen, Couturier), 53. Cates (Zegras, Drysdale), 59. Tippett – 5. Malkin (Rust, Crosby), 50. Karlsson (Rakell, Novak). Brankári: Vladař - Skinner, strely na bránku: 29:30
/stav série: 3:0/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
druhý zápas:
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Góly: 9. Draisaitl (Podkolzin, Walman), 32. Murphy (Draisaitl, Kapanen), 38. Hyman (Ekholm, Nugent-Hopkins), 54. Samanski (Roslovic, Savoie) – 13. Gauthier (Killorn), 23. Trouba (LaCombe, Terry), 26. Killorn (Gauthier, LaCombe), 36. Poehling (Killorn), 56. Gauthier, 59. Poehling (Trouba, LaCombe). Brankári: Ingram - Dostál, strely na bránku: 37:28
/stav série: 1:1/
tretí zápas:
Minnesota Wild – Dallas Stars 3:3 po prvom predĺžení (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0)
Góly: 19. Johansson (Brink), 25. Eriksson Ek (Boldy, Hughes), 38. McCarron (N. Foligno, Brodin) – 2. Rantanen (Robertson, Duchene), 14. Robertson (Duchene), 51. Duchene (Rantanen, Johnston). Brankári: Wallstedt - Oettinger
/stav série: 1:1/
