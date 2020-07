Philadelphia postúpila do semifinále turnaja MLS, Oravec iba náhradník

Sumár - štvrťfinále:



Philadelphia Union - Sporting Kansas City 3:1 (3:1)



Góly: 26. a 39. Santos, 24. Monteiro - 45.+1 Pulido



/M. Oravec (Philadelphia) sedel na lavičke náhradníkov/

Orlando 31. júla (TASR) - Futbalisti Philadelphie Union zvíťazili vo štvrťfinále turnaja "" na Floride nad Sportingom Kansas City 3:1. Iba z lavičky náhradníkov sledoval úspešné ťaženie svojich spoluhráčov slovenský obranca Unionu Matej Oravec. V súboji o postup do finále si Philadelphia zmeria sily s víťazom štvrťfinále medzi New Yorkom City a Portlandom Timbers.Sezónu MLS prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu po tom, ako tímy odohrali iba dve kolá. Výsledky prebiehajúceho turnaja sa započítavajú do základnej časti súťaže, ktorá má neskôr pokračovať zápasmi na štadiónoch jednotlivých účastníkov, a po nej plánujú odohrať tradične aj vyraďovaciu časť. Víťaz turnaja" získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF.