Philadelphia predĺžila zmluvu s útočníkom Dvorakom o ďalších päť rokov

Christian Dvorak (22) z Philadelphia Flyers reaguje na nepremenený strelecký pokus proti Vancouver Canucks počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v utorok 30. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročný útočník nazbieral v tomto ročníku 25 bodov v 39 zápasoch.

Autor TASR
Philadelphia 6. januára (TASR) - Tím zámorskej NHL Philadelphia Flyers predĺžil zmluvu s útočníkom Christianom Dvorakom o ďalších päť rokov. Kontrakt má priemernú ročnú hodnotu 5,15 milióna amerických dolárov.

Portál puckpedia.com informoval, že Dvorak má v zmluve aj klauzulu o nevymeniteľnosti počas prvých dvoch rokov, obmedzenú klauzulu v treťom a štvrtom roku a žiadnu ochranu pred výmenou nemá až v záverečnej sezóne.

Dvadsaťdeväťročný útočník nazbieral v tomto ročníku 25 bodov v 39 zápasoch. Do Philadelphie prišiel pred touto sezónou ako voľný hráč, v minulosti pôsobil v Arizone Coyotes a Montreale Canadiens.
