Philadelphia sa ujala vedenia v sérii s Bostonom, Harden so 45 bodmi

2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Boston Celtics - Philadelphia 76ers 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32)



najviac bodov: Tatum 39 (11 doskokov), Brown 23, Brogdon 20 - Harden 45, Maxey 26, Harris 18



/stav série: 0:1/







semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Denver Nuggets - Phoenix Suns 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14)



najviac bodov: Jokič 39 (16 doskokov), Gordon 16, Caldwell-Pope 14 - Booker 35, Durant 24, Ayton 14



/stav série: 2:0/

New York 2. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zdolali v druhom stretnutí semifinále Západnej konferencie na domácej palubovke Phoenix Suns 97:87 a v sérii 2. kola play off NBA vedú už 2:0 na zápasy. Nikola Jokič pomohol k triumfu 39 bodmi a 16 doskokmi. Hosťom nestačilo ani 35 bodov Devina Bookera.vyzdvihol Jokičov prínos pre tím tréner Nuggets Michael Malone. Suns vstupovali s trojbodovým náskokom do záverečnej štvrtiny, tá však vyznela jasne v prospech súpera. Hostia prehrávajú v sérii 0:2 a navyše prišli o rozohrávača Chrisa Paula, ktorý pre problémy so slabinami odstúpil v priebehu tretej štvrtiny. Jeho štart v treťom súboji je otázny.V semifinálovej sérii Východnej konferencie sa ujali vedenia hráči Philadelphie, ktorí zvíťazili v Bostone 119:115. Sixers potiahol k triumfu James Harden, ktorý si so 45 bodmi vytvoril nové osobné maximum v kariére v play off. Bol aj autorom kľúčovej trojky 8,4 sekundy pred koncom. Hostia uspeli aj bez Joela Embiida, ktorého vyradilo zranené koleno.vyhlásil Harden. V domácom tíme bol najlepším strelcom Jayson Tatum s 39 bodmi, ku ktorým pridal 11 doskokov.priznal Tatum.