Philadelphia si poradila s Charlotte a má najlepšiu bilanciu v lige

výsledky NBA:

HOUSTON ROCKETS - SACRAMENTO KINGS 102:94 (36:36, 28:28, 19:17, 19:13)

najviac bodov: Wall 28, E. Gordon 21, Wood 20 (15 doskokov) - Fox 23, Barnes 19, Hield 17 (5 trojok)





INDIANA PACERS - NEW YORK KNICKS 102:106 (28:26, 23:24, 31:32, 20:24)

najviac bodov: Brogdon 33 (7 trojok), Turner 17, Oladipo 16 - Barrett 25, Payton 19, M. Robinson 16





ORLANDO MAGIC - OKLAHOMA CITY THUNDER 99:108 (33:28, 18:24, 31:32, 17:24)

najviac bodov: Vučevič 30 (13 doskokov), Ross 26, A. Gordon 15 - Bazley 19 (12 doskokov), G. Hill 18, Gilgeous-Alexander 16





PHILADELPHIA 76ERS - CHARLOTTE HORNETS 127:112 (39:24, 34:34, 31:32, 23:22)

najviac bodov: T. Harris 24, Seth Curry 21, Embiid 19 (14 doskokov) - Rozier 35 (7 trojok), Hayward 20, LaMelo Ball 13





ATLANTA HAWKS - CLEVELAND CAVALIERS 91:96 (35:25, 21:19, 18:26, 17:26)

najviac bodov: Hunter 17, Capela (16 doskokov) a Trae Young (10 asstencií) po 16 - Sexton 27, McGee 14, Drummond 12 (11 doskokov)





NEW ORLEANS PELICANS - TORONTO RAPTORS 120:116 (32:26, 23:34, 32:22, 33:34)

najviac bodov: Ingram 31, Williamson 21, Bledsoe 19 (10 asistencií) - VanVleet 27, Boucher 24, Annunoby 17



New York 3. januára (TASR) - Basketbalisti tímu Philadelphia 76ers zvíťazili nad Charlotte Hornets 127:112 v zámorskej NBA. Pripísali si tak tretiu výhru v sérii a s bilanciou päť víťazstiev a jedna prehra vedú celú súťaž spoločne s lídrom Západnej konferencie Phoenixom.Hráči Philadelphie navyše ukázali, že majú vyrovnaný káder a viacerých hráčov, ktorí dokážu prevziať úlohu streleckého lídra. Tentokrát ním bol s 24 bodmi krídelník Tobias Harris. Rozohrávač Ben Simmons zaznamenal triple double 15 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií, pivot Joel Embiid pridal double double 19 bodov a 14 doskokov.tešil sa z formy svojich zverencov podľa AP tréner Doc Rivers, ktorý prišiel do tímu pred sezónou z Los Angeles Clippers.Svoje druhé víťazstvo v ročníku zaznamenali aj hráči Houstonu, ktorí zdolali Sacramento 102:94. Dokázali to aj bez svojej najväčšej streleckej hviezdy Jamesa Hardena, ktorý nehral, pretože si v predchádzajúcom súboji podvrtol členok.Oklahoma City pomerne nečakane uspela na palubovke Orlanda, ktoré odštartovalo sezónu štyrmi víťazstvami, no prehralo už druhýkrát za sebou. Sezónne maximum 19 bodov v drese víťazov zaznamenal Darius Bazley. Orlandu v závere zápasu "odišla" streľba, v poslednej štvrtine premenili hráči z Floridy iba 8 z 28 pokusov z poľa a nedali ani jednu z desiatich trojok.povedal spokojný tréner Oklahomy Mark Daigneault.