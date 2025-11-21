< sekcia Šport
Philadelphia triumfovala v Milwaukee 123:114 po predĺžení
Autor TASR,aktualizované
New York 21. novembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Milwaukee 123:114 po predĺžení. Ťahúňom hostí, ktorý poslal duel do predĺženia, bol rozohrávač Tyrese Maxey s 54 bodmi. V drese domácich sa počas neprítomnosti hviezdneho Jannisa Antetokunmpa zaskvel Ryan Rollins 32 bodmi a 14 asistenciami.
Maxey dal 6 trojok i 12 trestných hodov, zaznamenal aj deväť asistencií a päť doskokov. V počte bodov dosiahol kariérne maximum a s Wiltom Chamberlainom sú jedinými hráčmi 76ers, ktorí dosiahli v jednom zápase aspoň 50 bodov a 9 asistencií. „Je to požehnanie, ďakujem Bohu. Nemôžete sa sťažovať, keď ste v jednej vete s Wiltom, ktorý mal 100 bodov v jednom zápase,“ povedal Maxey na adresu legendárneho pivota, ktorý drží rekord v počte bodov v jednom dueli. Antetokunmpo nehral za domácich pre zranenie slabín, ktoré si privodil v predchádzajúcom stretnutí v Clevelande (106:118). Bucks prehrali tretí zápas v rade.
Bez zraneného Domantasa Sabonisa sa muselo zaobísť Sacramento, ktoré prehralo na palubovke Memphisu 96:137. Litovský pivot Sabonis má čiastočne natrhnutý meniskus v ľavom kolene a mimo hry bude najmenej mesiac. Ťahúňom Grizzlies bol španielsky krídelník Santi Aldama s 29 bodmi, striedajúci austrálsky pivot Jock Landale pridal ďalších 21. Každý z tímu zaznamenal kôš.
NBA - sumáre:
Orlando Magic - Los Angeles Clippers 129:101 (30:24, 31:25, 32:27, 36:25)
Najviac bodov: Suggs 23, Wagner 20, Da Silva 17 - Harden 31, Zubac 14 (19 doskokov), Brown 9
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 137:96 (35:22, 40:25, 38:29, 24:20)
Najviac bodov: Aldama 29, Landale 21, Coward 19 - LaVine 26, Raynaud 12, Murray 11
Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 114:123 pp (20:33, 37:22, 24:22, 25:29 - 8:17)
Najviac bodov: Rollins 32 (14 asistencií), Portis 19, Kuzma 17 - Maxey 54, George 21, Grimes 14
San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 135:126 (28:34, 46:26, 21:32, 40:34)
Najviac bodov: Fox 26, Johnson 25, Champagnie 20 - Alexander-Walker 38, Johnson 26 (12 doskokov), Porzingis 16
