Štvrtok 30. apríl 2026
Philadelphia ukončila sezónu Pittsburghu, Montreal je krok od postupu

Owen Tippett (74) a Luke Glendening (41) z tímu Philadelphia Flyers oslavujú po tom, čo Flyers vyhrali šiesty zápas proti Pittsburghu Penguins v prvom kole play-off hokejovej NHL o Stanleyho pohár, v stredu 29. apríla 2026 vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu sa v 1. kole play off zámorskej NHL priblížili k postupu. Canadiens po víťazstve na ľade Tampy Bay 3:2 vedú v sérii 3:2 na zápasy a v najbližšom stretnutí môžu spečatiť účasť v semifinále Východnej konferencie. Juraj Slafkovský v drese hostí a ani Erik Černák na strane domácich nebodovali. Do ďalšej fázy postúpila Philadelphia po víťazstve 1:0 po predĺžení nad Pittsburghom, ktorý v sérii zdolala 4:2.

Montreal naštartoval gólom v tretej minúte Brendan Gallagher. Na ďalší presný zásah sa čakalo takmer do polovice stretnutia, kedy prišlo vyrovnanie od Dominica Jamesa. „Habs“ však odpovedali expresne rýchlo a už po 11 sekundách vrátil svojmu tímu vedenie Kirby Dach. Lightning ešte síce vyrovnali zásluhou Jakea Guentzela, na gól Alexandra Texiera z úvodu tretieho dejstva však už reagovať nedokázali. Slafkovský strávil na ľade 19:27 minút a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod a tri strely na bránku. Černák po čas 15:56 min ohrozil bránku súpera raz a pripísal si dva bloky.

Philadelphia potrebovala na spečatenie postupu až tretí pokus. Pennsylvánske derby rozhodol v 18. minúte predĺženia obranca Cameron York, pre ktorého to bol premiérový zásah v play off v kariére. Ústrednou postavou úspechu Flyers bol najmä český brankár Dan Vladař, ktorý zlikvidoval všetkých 42 striel súpera. Philadelphia sa v ďalšom kole stretne s Carolinou Hurricanes - víťazom Východnej konferencie.



hokej - 1. kolo play off NHL

štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

piaty zápas:

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 2:3

/stav série: 2:3/



šiesty zápas:

Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 1:0 pp /stav série: 4:2, Philadelphia postúpila/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

piaty zápas:

Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 3:4 v 3. tretine /stav série: 2:2/
Neprehliadnite

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky