Philadelphia ukončila sezónu Pittsburghu, Montreal je krok od postupu
Autor TASR
New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Montrealu sa v 1. kole play off zámorskej NHL priblížili k postupu. Canadiens po víťazstve na ľade Tampy Bay 3:2 vedú v sérii 3:2 na zápasy a v najbližšom stretnutí môžu spečatiť účasť v semifinále Východnej konferencie. Juraj Slafkovský v drese hostí a ani Erik Černák na strane domácich nebodovali. Do ďalšej fázy postúpila Philadelphia po víťazstve 1:0 po predĺžení nad Pittsburghom, ktorý v sérii zdolala 4:2.
Montreal naštartoval gólom v tretej minúte Brendan Gallagher. Na ďalší presný zásah sa čakalo takmer do polovice stretnutia, kedy prišlo vyrovnanie od Dominica Jamesa. „Habs“ však odpovedali expresne rýchlo a už po 11 sekundách vrátil svojmu tímu vedenie Kirby Dach. Lightning ešte síce vyrovnali zásluhou Jakea Guentzela, na gól Alexandra Texiera z úvodu tretieho dejstva však už reagovať nedokázali. Slafkovský strávil na ľade 19:27 minút a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod a tri strely na bránku. Černák po čas 15:56 min ohrozil bránku súpera raz a pripísal si dva bloky.
Philadelphia potrebovala na spečatenie postupu až tretí pokus. Pennsylvánske derby rozhodol v 18. minúte predĺženia obranca Cameron York, pre ktorého to bol premiérový zásah v play off v kariére. Ústrednou postavou úspechu Flyers bol najmä český brankár Dan Vladař, ktorý zlikvidoval všetkých 42 striel súpera. Philadelphia sa v ďalšom kole stretne s Carolinou Hurricanes - víťazom Východnej konferencie.
hokej - 1. kolo play off NHL
štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 2:3
/stav série: 2:3/
šiesty zápas:
Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 1:0 pp /stav série: 4:2, Philadelphia postúpila/
štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 3:4 v 3. tretine /stav série: 2:2/
