Philadelphia v NBA zdolala Utah, Embiid dal 59 bodov

NBA - výsledky:



New York - Oklahoma City 135:145, Cleveland - Minnesota 124:129, Washington - Memphis 102:92, Philadelphia - Utah 105:98, Chicago - Denver 103:126, Sacramento - Golden State 122:115, Los Angeles Lakers - Brooklyn 116:103

New York 14. novembra (TASR) - Kamerunský basketbalista Joel Embiid zaznamenal nový sezónny rekord NBA, keď dokázal nazbierať 59 bodov. Philadelphia hlavne vďaka nemu zdolala doma Utah 105:98 a zosadila ho z prvej priečky Západnej konferencie, kam sa posunul Portland.Cez 50 bodov sa dostal aj krídelník Clevelandu Darius Garland, ktorý sa snažil zastúpiť čerstvo zraneného lídra tímu Donovana Mitchella, no Cavaliers doma podľahli Minnesote 124:129. Po veľmi dobrom štarte do sezóny tak Cleveland prehral už štvrtý zápas v sérii a na východe mu patrí 4. priečka, dva a pol duelu za najlepším tímom súťaže Milwaukee.