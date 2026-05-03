Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Šport

Philadelphia vyhrala rozhodujúci zápas na palubovke Bostonu 109:100

.
Hlavný tréner Philadelphia 76ers Nick Nurse (uprostred) na lavičke vedľa hlavného trénera Boston Celtics Joea Mazzullu (vľavo) počas 7. zápasu prvého kola play-off NBA v sobotu 2. mája 2026 v Bostone. Foto: TASR/AP

Embiid a Maxey sú prvou dvojicou v histórii NBA, v ktorej obaja v zápase číslo sedem nazbierali aspoň 30 bodov, 10 doskokov a päť asistencií.

Autor TASR
New York 3. mája (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers postúpili do 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie vyhrali na palubovke Bostonu 109:100, keď v ich drese žiarili Joel Embiid a Tyrese Maxey. Philadelphia sa v konferenčnom semifinále stretne s New Yorkom Knicks.

Embiid a Maxey sú prvou dvojicou v histórii NBA, v ktorej obaja v zápase číslo sedem nazbierali aspoň 30 bodov, 10 doskokov a päť asistencií. Embiid si pripísal 34 bodov a 12 asistencií, Maxey pridal 30 bodov a 11 aistencií. Obaja tak výrazne prispeli k tomu, že v play off skončil Boston, druhý tím tabuľky Východnej konferencie po základnej časti.

Bostonu v rozhodujúcom súboji chýbal hviezdny Jayson Tatum, ktorého absenciu pre bolesti v ľavom kolene oznámil tím necelé dve hodiny pred úvodným rozskokom. Najlepším strelcom domácich bol Jaylen Brown s 33 bodmi, pridal aj deväť doskokov. Celtics predtým vyradili Philadelphiu v šiestich play off sériách za sebou.



NBA - 1. kolo play off

štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

siedmy zápas:

Boston - Philadelphia 100:109

/konečný výsledok série: 3:4, Philadelphia postúpila do 2. kola/
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA