Philadelphia vyhrala v Super Bowle nad Kansasom 40:22

Super Bowl LIX:



Caesars Superdome, New Orleans



Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22 (7:0, 17:0, 10:6, 6:16), 65 719 divákov.



Prehľad víťazov Super Bowlu od roku 1967



1967: Green Bay Packers



1968: Green Bay Packers



1969: New York Jets



1970: Kansas City Chiefs



1971: Baltimore Colts



1972: Dallas Cowboys



1973: Miami Dolphins



1974: Miami Dolphins



1975: Pittsburgh Steelers



1976: Pittsburgh Steelers



1977: Oakland Raiders



1978: Dallas Cowboys



1979: Pittsburgh Steelers



1980: Pittsburgh Steelers



1981: Oakland Raiders



1982: San Francisco 49ers



1983: Washington Redskins



1984: Los Angeles Raiders



1985: San Francisco 49ers



1986: Chicago Bears



1987: New York Giants



1988: Washington Redskins



1989: San Francisco 49ers



1990: San Francisco 49ers



1991: New York Giants



1992: Washington Redskins



1993: Dallas Cowboys



1994: Dallas Cowboys



1995: San Francisco 49ers



1996: Dallas Cowboys



1997: Green Bay Packers



1998: Denver Broncos



1999: Denver Broncos



2000: St. Louis Rams



2001: Baltimore Ravens



2002: New England Patriots



2003: Tampa Bay Buccaneers



2004: New England Patriots



2005: New England Patriots



2006: Pittsburgh Steelers



2007: Indianapolis Colts



2008: New York Giants



2009: Pittsburgh Steelers



2010: New Orleans Saints



2011: Green Bay Packers



2012: New York Giants



2013: Baltimore Ravens



2014: Seattle Seahawks



2015: New England Patriots



2016: Denver Broncos



2017: New England Patriots



2018: Philadelphia Eagles



2019: New England Patriots



2020: Kansas City Chiefs



2021: Tampa Bay Buccaneers



2022: Los Angeles Rams



2023: Kansas City Chiefs



2024: Kansas City Chiefs



2025: Philadelphia Eagles







najviac titulov od roku 1967:



Pittsburgh Steelers, New England Patriots po 6



Dallas Cowboys, San Francisco 49ers po 5



Green Bay Packers, New York Giants a Kansas City Chiefs po 4



Výsledky finálových zápasov Super Bowlu od roku 1967:







2025: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22



2024: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22



2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35



2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20



2021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9



2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20



2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3



2018: Philadelphia Eagles - New Engalnd Patriots 41:33



2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 pp



2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10



2015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24



2014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8



2013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31



2012: New York Giants - New England Patriots 21:17



2011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25



2010: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17



2009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23



2008: New York Giants - New England Patriots 17:14



2007: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17



2006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10



2005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21



2004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:29



2003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21



2002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:17



2001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:7



2000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16



1999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19



1998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24



1997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:21



1996: Dallas Cowboys - Piitsburgh Steelers 27:17



1995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26



1994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13



1993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17



1992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24



1991: New York Giants - Buffalo Bills 20:19



1990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10



1989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16



1988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:10



1987: New York Giants - Denver Broncos 39:20



1986: Chicago Bears - New England Patriots 46:10



1985: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16



1984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9



1983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17



1982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21



1981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10



1980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19



1979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31



1978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10



1977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14



1976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17



1975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6



1974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7



1973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7



1972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3



1971: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 16:13



1970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7



1969: New York Jets - Baltimore Ravens 16:7



1968: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14



1967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:1



Prehľad Najužitočnejších hráčov (MVP) Super Bowlu od roku 1967:







2025: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)



2024: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)



2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)



2022: Cooper Kupp (Los Angeles Rams)



2021: Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers)



2020: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)



2019: Julian Edelman (New England Patriots)



2018: Nick Foles (Philadelphia Eagles)



2017: Tom Brady (New England Patriots)



2016: Von Miller (Denver Broncos)



2015: Tom Brady (New England Patriots)



2014: Malcolm Smith (Seattle Seahawks)



2013: Joe Flacco (Baltimore Ravens)



2012: Eli Manning (New York Giants)



2011: Aaron Rodgers (Green Bay Packers)



2010: Drew Brees (New Orleans Saints)



2009: Santonio Holmes (Pittsburgh Steelers)



2008: Eli Manning (New York Giants)



2007: Peyton Manning (Indianapolis Colts)



2006: Hines Ward (Pittsburgh Steelers)



2005: Deion Branch (New England Patriots)



2004: Tom Brady (New England Patriots)



2003: Dexter Jackson (Tampa Bay Buccaneers)



2002: Tom Brady (New England Patriots)



2001: Ray Lewis (Baltimore Ravens)



2000: Kurt Warner (St. Louis Rams)



1999: John Elway (Denver Broncos)



1998: Terrell Davis (Denver Broncos)



1997: Desmond Howard (Green Bay Packers)



1996: Larry Brown (Dallas Cowboys)



1995: Steve Young (San Francisco 49ers)



1994: Emmitt Smith (Dallas Cowboys)



1993: Troy Aikman (Dallas Cowboys)



1992: Mark Rypien (Washington Redskins)



1991: Ottis Anderson (New York Giants)



1990: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1989: Jerry Rice (San Francisco 49ers)



1988: Doug Williams (Washington Redskins)



1987: Phil Simms (New York Giants)



1986: Richard Dent (Chicago Bears)



1985: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1984: Marcus Allen (Los Angeles Raiders)



1983: John Riggins (Washington Redskins)



1982: Joe Montana (San Francisco 49ers)



1981: Jim Plunkett (Oakland Raiders)



1980: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)



1979: Terry Bradshaw (Pittsburgh Steelers)



1978: Randy White, Harvey Martin (Dallas Cowboys)



1977: Fred Biletnikoff (Oakland Raiders)



1976: Lynn Swann (Pittsburgh Steelers)



1975: Franco Harris (Pittsburgh Steelers)



1974: Larry Csonka (Miami Dolphins)



1973: Jake Scott (Miami Dolphins)



1972: Roger Staubach (Dallas Cowboys)



1971: Chuck Howley (Dallas Cowboys)



1970: Len Dawson (Kansas City Chiefs)



1969: Joe Namath (New York Jets)



1968: Bart Starr (Green Bay Packers)

New Orleans 10. februára (TASR) - Víťazom finále play off zámorskej ligy amerického futbalu NFL sa stala Philadelphia Eagles. V súboji o trofej Vincea Lombardiho v rámci 59. edície Super Bowlu (LIX) triumfovala v noci na pondelok nad Kansas City Chiefs jednoznačne 40:22. V dueli víťazov konferencie NFC a AFC sa Philadelphii podarilo oplatiť prehru tomuto súperovi z roku 2023 (35:38) a historicky druhýkrát (2018, 2025) získať víťaznú trofej.Cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu získal Jalen Hurts." uviedol quarterback Eagles po ocenení MVP.Kansas vstupoval do finálového zápasu s vidinou historického míľniku, mohol sa stať vôbec prvým tímom NFL, ktorý by Super Bowl vyhral tri roky po sebe. Eagles však nič také nedopustili vzhľadom na priebeh v Caesars Superdome. Po dlhom útoku sa podarilo Jalenovi Hurtsovi otvoriť touchdownom skóre zápasu na konci ôsmej minúty prvej štvrtiny. Dlhšie čakanie na body vynahradila druhá časť, ktorá bola kompletne v réžii Philadelphie. Jake Elliott zvyšoval úspešným kopom na 10:0. Potom so spoluhráčmi tvrdo potrestali chyby Kansasu na rozohrávke, ďalšie dva touchdowny pridal Cooper DeJean a A.J. Brown, a tak sa išlo na polčasovú prestávku za jednoznačného stavu 24:0.V druhom polčase sa Eagles podarilo ustáť pokus Chiefs o zdramatizovanie zápasu, naopak ešte zvýšili vedenie na 34:0 a už v tretej štvrtine rozhodli o víťazovi Super Bowlu LIX. Kansasu sa podarilo skórovať až v 45. minúte, prvý touchdown družstva zaznamenal Xavier Worthy. V poslednej 15-minútovke potvrdil finálový triumf bezchybným premieňaním kopov Elliott, Kansasu sa už podarilo len skorigovať prehru.kouč Chiefs Andy Reid.vyhlásil v pozápasovom rozhovore priamo na ihrisku tréner Eagles Nick Sirianni.1967: Bart Starr (Green Bay Packers)