Philadelphia vymenila brankára Fedotova do Columbusu
Autor TASR
New York 14. septembra (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Philadelphia Flyers vymenil ruského brankára Ivana Fedotova do Columbusu Blue Jackets za výber v 6. kole draftu 2026. Informoval o tom oficiálny web súťaže nhl.com.
Dvadsaťosemročný Fedotov nastúpil v minulej sezóne za „letcov” na 26 zápasov (24 štartov) s bilanciou 6-13-4, priemerom inkasovaných gólov 3,15 na zápas a s úspešnosťou zásahov 88,8 percenta. Fedotov má ešte rok platný kontrakt s platom 3,25 milióna dolárov na sezónu. S Flyers podpísal v apríli 2024 dvojročnú zmluvu na 6,5 milióna ako neobmedzený voľný hráč.
Flyers si Fedotova vybrali v drafte 2015 v siedmom kole zo 188. miesta a v máji 2022 sa s ním dohodli na ročnej spolupráci. V Rusku ho však obvinili z falšovania dokumentov a vyhýbania sa vojenskej službe a zadržala ho polícia. Rok nikde nehral a v júli 2023 podpísal nový kontrakt s CSKA Moskva. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ho však neuznala a za platnú označila iba jeho zmluvu s Flyers. Napriek tomu v predminulej sezóne chytal za CSKA, na čo IIHF reagovala trestom pre hráča i ruský klub. Až po vypadnutí CSKA v 1. kole play off KHL sa koncom marca minulého roka presunul do Philadelphie, v drese ktorej stihol odchytať iba tri stretnutia s priemerom 4,95 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 81,1 percenta.
Flyers ho v lete nominovali na ocenenie Bill Masterton Memorial Trophy, ktorú v NHL každoročne udeľujú za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju. Trofej napokon získal útočník Columbusu Sean Monahan.
V tíme Blue Jackets bude Fedotov bojovať o miesto v zostave s Elvisom Merlzlikinšom a Jetom Greavesom.
