Philadelphia zastavila proti Clevelandu sériu prehier

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 97:102 (30:22, 24:28, 21:23, 22:29)



najviac bodov: N. Smith 17, Okogie 16 (10 doskokov), M. Williams 15 - Simons 27, Grant 22, Avdija 18







Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33)



najviac bodov: George 30, Maxey 29, Oubre 22 (13 doskokov) - Mitchell 37, Jerome 33, Garland 26







Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 139:126 (33:29, 29:42, 43:29, 34:26)



najviac bodov: J. Jackson 29, Kennard 27, Bane 20 (14 asistencií) - D. Murray 26, McCollum a T. Murphy po 22

New York 25. januára (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zastavili v noci na sobotu sedemzápasovú sériu prehier, nad lídrom NBA Clevelandom Cavaliers zvíťazili 132:129. K úspechu doviedol tím 30-bodový Paul George a Tyrese Maxey s 29 bodmi, celkovo malo šesť hráčov dvojciferný počet bodov. Pre Philadelphiu to bolo len druhé víťazstvo z desiatich stretnutí, na účasť aspoň v predkole play off stráca aktuálne dva zápasy.Cavaliers prehrali v druhom zápase po sebe, keď nenašli odpoveď na kolektívnejšie hrajúceho súpera. V koncovke mali možnosť vyrovnať, ale Mitchellova ďalekonosná trojka z ťažkej pozície skončila neúspešne.povedal tréner Philadelphie na pozápasovej tlačovej konferencii.Memphis potvrdil tretie miesto v Západnej konferencii, doma zaznamenal proti Pelicans po výsledku 139:126 piate víťazstvo za sebou. Grizzlies zvládli druhý polčas ideálne, tento úsek zápasu vyhrali 22-bodovým rozdielom.vyjadril sa 14-bodový krídelník Grizzlies Brandon Clarke.