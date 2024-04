Philadelphia zdolala Miami o bod, Chicago vyradilo Atlantu

Vyraďovacia časť NBA - play in:



New York 18. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili nad Miami o jediný bod 105:104 a získali pozíciu nasadenej sedmičky vo Východnej konferencii NBA. Sixers potiahol Joel Embiid 23 bodmi a 15 doskokmi. V druhom zápase play in v noci na štvrtok si Chicago poradilo s Atlantou 131:116 a vybojovalo si súboj na palubovke Miami o ôsmu pozíciu do play off. V drese Bulls zažiaril Coby White, ktorý si 42 bodmi vylepšil osobné maximum.Philadelphia po polčase prehrávala o 12 bodov a diváci hráčov vyprevadili do šatne bučaním. Po zmene strán však prišiel obrat, keď Embiid v záverečných troch minútach dvakrát v kritickej chvíli skóroval spoza oblúka a pripísal si aj asistenciu Kellymu Oubremu na kôš s faulom. "" tešil sa po stretnutí Embiid, ktorý vyzdvihol najmä spoluhráčov z lavičky. Francúzsky veterán Nicolas Batum, ktorý po sezóne plánuje ukončiť kariéru, premenil z pozície náhradníka 6 z 10 trojok a s 20 bodmi sa stal druhým najlepším strelcom svojho tímu. Buddy Hield zaznamenal 7 bodov a predovšetkým 6 asistencií za 18 minút. "vyhlásil Embiid. Philadelphia v 1. kole play off nastúpi proti New Yorku Knicks.Miami čaká rovnako ako v minulom ročníku v tej istej fáze súboj s Chicagom o post osmičky. Pred rokom dokázalo uspieť a napokon prekvapujúco postúpilo až do finále." burcoval pred rozhodujúcim súbojom o play off kouč floridského mužstva Erik Spoelstra.White vylepšil osobný rekord o päť bodov a prihlásil sa do boja o zisk prestížnej ceny pre hráča s najlepším zlepšením (MIP). "" uviedol rozohrávač Chicaga.Pre Atlantu sa sezóna skončila sklamaním, tím mal ambície postúpiť aj ďalej ako do 1. kola play off, ktoré si napokon nezahrá." naznačil tréner Quin Synder na tlačovej konferencii, že v tíme môžu nastať výrazné zmeny.Zápasy play in o nasadenie číslo osem sú na programe v noci na sobotu. Okrem duelu Miami - Chicago sa bude hrať aj súboj na západe New Orleans - Sacramento.