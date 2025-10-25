Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Šport

Philadelphia zdolala New York Islanders 4:3 pp a sn

.
Brankár Philadelphia Flyers Samuel Ersson (vľavo) zachraňuje rukavicou strelu Kylea Palmieriho z New York Islanders počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL v sobotu 25. októbra 2025 vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

Rozhodujúci nájazd premenil Matvej Mičkov, dva góly „letcov" vsietil Trevor Zegras.

Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 4:3 po predĺžení a najazdovom rozstrele. Rozhodujúci nájazd premenil Matvej Mičkov, dva góly „letcov" vsietil Trevor Zegras.



NHL - sobota:

Philadelphia - New York Islanders 4:3 pp a sn
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník