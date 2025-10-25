Philadelphia zdolala New York Islanders 4:3 pp a sn

< sekcia Šport
Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 4:3 po predĺžení a najazdovom rozstrele. Rozhodujúci nájazd premenil Matvej Mičkov, dva góly „letcov" vsietil Trevor Zegras.
