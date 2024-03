Philadelphia zdolala v NBA Knicks 79:73,Oklahoma vyhrala nad Memphisom

výsledky:



Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 117:124, Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans 103:116, Miami Heat - Washington Wizards 108:110, Orlando Magic - Indiana Pacers 97:111, Sacramento Kings - Houston Rockets 104:112, Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 101:120, New York Knicks - Philadelphia 76ers 73:79, Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 124:93, Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 120:109

New York 11. marca (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v pondelkovom zápase na palubovke New Yorku Knicks 79:73, čo je najnižší bodový súčet v prebiehajúcej sezóne zámorskej NBA. Hostí potiahol k triumfu Kelly Oubre s 18 bodmi a 10 doskokmi.Philadelphia viedla po prvej polovici len 37:31, čo je najnižšie polčasové skóre od marca 2019, keď Portland vyhrával nad Detroitom 34:31. 76ers ukončili sériu troch prehier. V domácom drese nazbieral najviac 19 bodov Jalen Brunson.Oklahoma City zdolala Memphis 124:93, pripísala si tretí triumf po sebe a udržala sa na čele Západnej konferencie. Prišla však o svojho druhého najlepšieho strelca Jalena Williamsa, ktorý sa zranil v druhej štvrtine a už do zápasu nezasiahol.Los Angeles Lakers vyhrali nad Minnesotou 120:109. Anthony Davis zaznamenal 27 bodov, 25 doskokov - najviac v prebiehajúcej sezóne a sedemkrát získal loptu, čo je rekordný zápis v jeho kariére. LeBron James mal 29 bodov, deväť asistencií a osem doskokov. Druhý tím Východnej konferencie Milwaukee Bucks zvíťazil na palubovke Los Angeles Clippers 124:117 aj vďaka 35 bodom a 11 asistenciám Damiana Lillarda. Jannis Antetokounmpo nazbieral 34 bodov, desať asistencií a sedem doskokov.