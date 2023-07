Philadelphia získala Hathawaya, podpísal dvojročnú zmluvu

Philadelphia 2. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu Philadelphia Flyers podpísalo dvojročnú zmluvu na 4,75 milióna dolárov s Garnetom Hathawayom. Informovala o tom oficiálna stránku klubu, ktorý pôsobí v zámorskej NHL.



Tridsaťjedenročný útočník pôsobil v minulej sezóne najprv v drese Washingtonu, kde odohral 59 zápasov so 16 bodmi. Capitals ho však 23. februára v rámci trojčlennej dohody s Minnesotou vymenili do Bostonu. Za Bruins nastúpil na 25 duelov a zaznamenal štyri góly a dve asistencie, v play off si počas siedmich stretnutí pripísal jeden bod.