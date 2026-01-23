< sekcia Šport
Philadelphia zvíťazila nad Houstonom 128:122 po predĺžení
Philadelphia je na východe piata o 8,5 zápasu za prvým Detroitom.

New York 21. januára (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvládli drámu s Houstonom a zvíťazili 128:122 po predĺžení v nočnom stretnutí NBA. K triumfu prispel 36 bodmi a 10 asistenciami Tyrese Maxey, Joel Embiid zaznamenal triple double 32 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií. Rockets nestačilo 36 bodov Kevina Duranta. Houston ukončil sériu troch víťazstiev a v Západnej konferencii je na 4. priečke o 9,5 duelu za lídrom ligy Oklahomou City. Philadelphia je na východe piata o 8,5 zápasu za prvým Detroitom.
Houston mal triumf na dosah, ešte v polovici štvrtej štvrtiny viedol o deväť bodov, no Maxey 40 sekúnd pred klaksónom vyrovnal na 115:115 a poslal duel do dodatočnej päťminútovky, v ktorej Sixers nepustili súpera do vedenia. „Všetko vychádzalo z obrany. Hrali sme proti Kevinovi Durantovi, ktorý si vždy spraví svoje, ale povedali sme si cez prestávku, že to mal veľmi jednoduché. Museli sme začať robiť lepšiu prácu a zmenšiť palubovku,“ zhodnotil duel Embiid, ktorý zapísal tri trojciferné ukazovatele deviatykrát v kariére.
Do zostavy Chicaga sa po zranení stehenného svalu prvýkrát od 20. decembra vrátil rozohrávač Josh Giddey a hneď prispel z pozície náhradníka 21 bodmi k triumfu Bulls na palubovke Minnesoty 120:115. Timberwolves nestačilo 30 bodov, o ktoré sa postaral Julius Randle a prehrali štvrtý duel v rade. Vo Východnej konferencii im patrí 7. priečka.
Dallas si pripísal štvrtý triumf v sérii, keď uspel proti Golden State 123:115. Na západe je na 12. priečke, 1,5 stretnutia pod čiarou postupu do vyraďovacej časti. Tréner Warriors Steve Kerr dal predovšetkým pre zranenie Jimmyho Butlera opäť príležitosť Jonathanovi Kumingovi, ktorý požiadal o výmenu a nehral predchádzajúcich 16 duelov. Krídelník z Konžskej demokratickej republiky nazbieral 10 bodov, no v druhej štvrtine z duelu odstúpil pre problémy s kolenom.
NBA - sumáre:
Orlando Magic - Charlotte Hornets 97:124 (20:35, 21:27, 26:35, 30:27)
najviac bodov: Banchero 23, Bane 21, M. Wagner 14 - Miller 20, Sexton 19, Ball 16
Philadelphia 76ers - Houston Rockets 128:122 pp (32:34, 36:27, 22:27, 25:27 - 13:7)
najviac bodov: Maxey 36 (10 asistencií), Embiid 32 (15 doskokov, 10 asistencií), Oubre 26 - Durant 36, Thompson 17, Sheppard 14
Washington Wizards - Denver Nuggets 97:107 (23:27, 23:21, 29:33, 22:26)
najviac bodov: Kyshawn George 20 (12 doskokov), T. Johnson 19, Sarr 15 - Watson 35, Murray 24, Gordon a Valančiúnas po 16
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26)
najviac bodov: Marshall 30, Flagg (11 doskokov) a Christie po 21 - Curry 38, Melton 22, Moody 12
Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)
najviac bodov: Randle 30, Edwards a Reid po 20 - White 22, Giddey 21, Smith 17
Utah Jazz - San Antonio Spurs 109:126 (31:31, 22:34, 39:32, 17:29)
najviac bodov: Bailey 25, Keyonte George 23, Nurkič 17 (14 asistencií, 11 doskokov) - Fox 31, Wembanyama 26 (13 doskokov), K. Johnson 21
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)
najviac bodov: Leonard 24, Harden 18 (10 asistencií), Zubac 18 (19 doskokov) - Dončič 32 (11 doskokov), James 23, Hačimura 12
Portland Trail Blazers - Miami Heat 127:110 (38:31, 26:32, 39:29, 24:18)
najviac bodov: Sharpe 27, Avdija a Love po 20 - Adebayo 32, Powell 18, Fontecchio 17
