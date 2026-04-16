Philadelphia zvíťazila nad Orlandom 109:97 a postúpila do play off
New York 16. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie postúpili do play off zámorskej NBA. V nočnom zápase play in o nasadenie číslo sedem zvíťazili nad Orlandom 109:97 a v ďalšej fáze narazia na hráčov Bostonu.
Päť hráčov Sixers dosiahlo dvojciferný bodový zisk, s 31 bodmi ich viedol Tyrese Maxey. „Som šťastný, lebo veľa spoluhráčov ešte nehralo play off. Pred sezónou som im povedal, že tam postúpime, nech sa deje čokoľvek,“ citovala Maxeyho agentúra AFP. Philadelphii naďalej chýbal hviezdny Joel Embiid. Orlando si v dueli o nasadenie č. 8 doma zmeria sily so Charlotte. Víťaz tohto zápasu sa v play off stretne s lídrom Východnej konferencie po základnej časti Detroitom.
V Západnej konferencii Stephen Curry doviedol 35 bodmi Golden State do zápasu o nasadenie č. 10, Warriors triumfovali na palubovke Los Angeles Clippers 126:121. Domáci začali sezónu s bilanciou 6-21 a aj napriek zlepšeniu výkonov sa v play off nepredstavia. „Urobili sme všetko pre to, aby sme sa dostali aspoň sem. Napokon to nestačilo. V tejto pozícii by sme však neboli, keby sme mali lepší štart,“ povedal po zápase sklamaný Kawhi Leonard. Golden State sa v súboji o play off stretne s Phoenixom, pričom postupujúceho čaká duel proti obhajcom titulu Oklahome City.
Play in (na jeden duel)
Východná konferencia
o nasadenie č. 7:
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23)
najviac bodov: Maxey 31, Edgecombe (11 doskokov) a Oubre po 19 - Bane 34, Banchero 18, Black 13
/Philadelphia postúpila do play off ako 7. nasadená/
Západná konferencia
o postup do zápasu o nasadenie č. 10:
LA Clippers - Golden State Warriors 121:126 (31:22, 30:31, 28:30, 32:43)
najviac bodov: Mathurin 23, Garland a Leonard po 21 - Curry 35, Porzingis a Santos po 20
/Golden State postúpil do zápasu o nasadenie č. 10/
