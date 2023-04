Philadelphia zvíťazila v Brooklyne a je krok od postupu do 2. kola

New York 21. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie sú jeden krok od postupu do 2. kola play off NBA. Tretí tím Východnej konferencie po základnej časti zvíťazil v noci na piatok na palubovke Brooklynu 102:97 a vedie v sérii 3:0 na zápasy. Obhajcovia titulu Golden State doma zdolali Sacramento 114:97 a znížili stav série na 1:2. Los Angeles Clippers vypadol pre zranenie kolena zo zostavy líder Kawhi Leonard a Phoenixu podľahli doma 124:129. Nasadená štvorka západu si tak vzala výhodu domáceho prostredia opäť na svoju stranu, Suns vedú 2:1.







NBA - 1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Brooklyn - Philadelphia 97:102



/stav série: 0:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



Golden State - Sacramento 114:97



/stav série: 1:2/







Los Angeles Clippers - Phoenix 124:129



/stav série: 1:2/