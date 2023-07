Philipsen vyhral aj druhý hromadný dojazd, Sagan skončil trinásty

výsledky 4. etapy (Dax - Nogaro, 181,8 km):



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:25:28 h

2. Caleb Ewan (Aus./Lotto Dstny)

3. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn-Victorious)

4. Bryan Coquard (Fr./Cofidis)

5. Mark Cavendish (V.Brit./Astana Qazaqstan)

6. Danny van Poppel (Nem./Bora-Hansgrohe)

7. Alexander Kristoff (Nór./Uno-X)

8. Luka Mezgec (Slovin./Jayco AlUla)

9. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma)

10. Mads Pedersen Dán./Lidl-Trek)

... 13. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) 18:18:01 h

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +6 s

3. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) rovnaký čas

4. Victor Lafay (Fr./Cofidis) +12

5. van Aert +16

6. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +17

7. Michael Woods (Kan./Izrael-Premier Tech) +22

8. Jai Hindley (Nem./Bora-Hansgrohe)

9. Caros Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers)

10. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) všetci rovnaký čas

... 127. SAGAN +29:34







bodovacia súťaž:



1. Philipsen 150 b

2. Lafay 80

3. Ewan 73

... 18. SAGAN 27







súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 18 b

2. Pogačar 7

3. Vingegaard 4

Nogaro 4. júla (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen triumfoval aj po 3. aj v 4. etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil opäť v hromadnom špurte a 181,8 km dlhú trasu z mesta Dax do Nogara zvládol za 4:25:28 h. Druhý finišoval tesne Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Dstny) a tretí skončil Nemec Phil Bauhaus (Bahrajn-Victorious). Slovák Peter Sagan obsadil 13. miesto. Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo.V utorok bola na programe rovinatá etapa s jediným menším stúpaním najnižšej 4. kategórie. Šancu tak opäť dostali šprintéri a keďže cyklisti mali za sebou náročný úvod v Baskicku a pred sebou stredajšiu prvú vysokohorskú etapu v Pyrenejach, rozhodli sa, že pôjdu pokope v pokojnom tempe. Po štarte ani v ďalších kilometroch sa nik ani len nepokúsil dostať sa do úniku a tak pelotón, ktorý viedli jazdci Alpecinu a QuickStepu, len pomaly ukrajoval z porcie 181,8 km. V prvej polovici sa priemerná rýchlosť vyšplhala len na niečo okolo 35 km/h.Dianie trochu rozprúdila až rýchlostná prémia za polovicou trasy, na ktorej bol prvý víťaz pondelkovej etapy Philipsen, Peter Sagan si pripísal osem bodov za ôsme miesto. Vzápätí sa zrodil aj únik dňa, keď Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) vyzval Anthonyho Delaplacea (Arkéa-Samsic) a dvojica si vytvorila minútový náskok. Ich pokus však nemal reálnu šancu na úspech a šprintérske tímy bez problémov kontrolovali situáciu. Etapa tak mierila k očakávanému hromadnému dojazdu na motoristickom okruhu Paula Armagnaca v Nogare. Predtým ešte cyklistov čakalo pár malých kopčekov a jediná horská prémia Cote de Demu najnižšej 4. kategórie. Tie však situáciu nezamiešali a 23 km pred cieľom sa skončil aj pokus dvojice v úniku.V nervóznom závere sa bojovalo o pozície pred nájazdom na okruh, Sagan sa držal za vláčikom svojho bývalého tímu Bora-Hansgrohe. Po príchode na okruh zostávali ešte dva kilometre a pelotón sa poriadne natiahol vtedy prišlo k pádu, keď na zemi skončil jeden z favoritov Fabio Jakobsen z QuickStepu, o chvíľu spadli aj ďalší a pozíciu stratil aj Sagan. V samom závere sa zopakovala situácia z predošlého dňa Mathieu van der Poel výborne rozbehol Philipsena a ten si pripísal druhý triumf po sebe.povedal v cieli Philipsen, ktorý zaznamenal 31. víťazstvo v kariére a získal aj zelený dres pre lídra bodovacej súťaže. Po štyroch etapách má na konte 150 bodov, druhý Victor Lafay (Cofidis) 80, Sagan ich nazbieral 27 a patrí mu 18. miesto.V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Žltý dres si udržal Brit Adam Yates (SAE Team Emirates) so šesťsekundovým náskokom pred tímovým kolegom Tadejom Pogačarom a svojím dvojčaťom Simonom (Jayco AlUla).V stredu je na programe prvá horská etapa z Pau do Larunsu dlhá 162,7 km s tromi horskými prémiami a dokopy 3652 výškovými metrami.