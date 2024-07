Philipsen z Alpecinu zvíťazil v 10. rovinatej etape

Tour de France - 10. etapa (Orleans - Saint-Amand-Montrond)



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:20:06 h, 2. Biniam Girmay Hailu (Erit./Intermarche-Wanty), 3. Pascal Ackermann (Nem./Israel-Premier Tech), 4. Wout van Aert (Belg./Visma), 5. Fernando Gaviria Rendon (Kol./Movistar), 6. Sam Bennett (Ír./AG2R La Mondiale), 7. John Degenkolb (Nem./DSM), 8. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn Victorious), 9. Dylan Groenewegen (Hol./Visma), 10. Axel Zingle (Fr./Cofidis) +0 s







Celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slov./SAE Team Emirates) 40:02:48 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +33 s, 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dán./Visma) +1:15 min, 4. Primož Roglič (Slov./Bora-hansgrohe) +1:36, 5. Juan Ayuso Pesquera (Šp./SAE Team Emirates) +2:16, 6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +2:17, 7. Carlos Rodriguez Cano (Šp./Ineos Grenadiers) +2:31, 8. Mikel Landa Meana (Šp./Soudal Quick-Step) +3:35, 9. Derek Gee (Kan./Israel-Premier Tech) +4:02, 10. Matteo Jorgenson (USA/Visma) + 4:03







Saint-Amand-Montrond 9. júla (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen z tímu Alpecin–Deceuninck vyhral utorkovú 10. etapu Tour de France. Philipsen mal v špurte jasne navrch a predstihol Eritrejčana Biniama Girmaya (Intermarché–Wanty) i Pascala Ackermanna z Nemecka (Israel - Premier Tech). V boji o celkové prvenstvo zmena nenastala, žltý dres má naďalej Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates).Cyklisti absolvovali 187 kilometrovú rovinatú trasu so štartom v Orleans a cieľom v Saint-Amand-Montrond. Etapa vhodná pre šprintérov nemala horskú prémiu a nasledovala po dni voľna. Pretekári ju absolvovali v pomalšom tempe a za celý čas sa nevytvoril ani jeden výraznejší únik. V utorok sa očakávalo zdramatizovanie v podobe bočného vetra, ani k tomu však nedošlo.K pokusu oň prišlo až po hodine pretekov v podaní Belgičanov Kobeho Goossensa (Intermarche) a Harma Vanhouckeho (Lotto). K nim sa pridali aj Valentin Madouas a Kevin Geniets (Groupama - FDJ) s Maximom Van Gilsom (Lotto). Nakoniec zostal len Goossens, ktorého pelotón dostihol po rýchlostnej prémii. Spomedzi ašpirantov na zelený dres bol lepší Philipsen, no favorit Girmay stratil z náskoku len dva body.Eritrejský pretekár musel riešiť v závere defekt, ale napriek tomu sa vrátil do pelotónu, ktorý nabral výraznejšie tempo až šesť kilometrov pred cieľom. Philipsenovi pomohol pred špurtom tímový kolega Mathieu van der Poel a Belgičan si pripísal prvé tohtoročné víťazstvo na TdF a siedme vôbec na tomto podujatí. "povedal Philipsen pre akreditované médiá.