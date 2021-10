Phoenix nestačil na Denver, Knicks po predĺženiach zdolali Boston

NBA - sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - INDIANA PACERS 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)

Najviac bodov: LaMelo Ball 31 (7 trojok), Hayward 27, Oubre a I. Smith po 14 - Sabonis 33 (15 doskokov), Brogdon 28 (11 asistencií), Duarte 27 (6 trojok)



DETROIT PISTONS - CHICAGO BULLS 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)

Najviac bodov: Grant 24, Bey 13, Stewart 12 - LaVine 34, DeRozan 17, Vučevič 15 (15 doskokov)



NEW YORK KNICKS - BOSTON CELTICS 138:134 pp 124:106 (29:35, 25:23, 32:24, 30:34 - 12:12, 10:6)

Najviac bodov: Randle 35, Fournier 32 (6 trojok), Barrett 19 - Brown 46 (8 trojok), Tatum 20 (11 doskokov), R. Williams 16 (10 doskokov)



TORONTO RAPTORS - WASHINGTON WIZARDS 83:98 (18:26, 19:31, 22:24, 24:18)

Najviac bodov: S. Barnes a VanVleet po 12, Anunoby 11 (10 doskokov) - Beal 23, Harrell 22, Dinwiddie 12



MEMPHIS GRIZZLIES - CLEVELAND CAVALIERS 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)

Najviac bodov: Morant 37, Melton 22, Bane 20 - Allen 25, Mobley a Sexton po 17



MINNESOTA TIMBERWOLVES - HOUSTON ROCKETS 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)

Najviac bodov: Towns 30 (10 doskokov), Edwards 29 (6 trojok), Russell 22 - Wood 16, E. Gordon 15, Theis, K. Porter a Şengün po 11



NEW ORLEANS PELICANS - PHILADELPHIA 76ERS 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)

Najviac bodov: Ingram 25, Alexander-Walker 23, Graham 18 - Embiid a Korkmaz po 22, T. Harris (12 doskokov) a Maxey po 20



SAN ANTONIO SPURS - ORLANDO MAGIC 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)

Najviac bodov: Vassell 19, L. Walker 17. D. White 16 - Bamba 18, Ross 15, Carter 13



UTAH JAZZ - OKLAHOMA CITY THUNDER 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)

Najviac bodov: Bojan Bogdanovič 22, Clarkson 18, Gobert (21 doskokov) a Mitchell po 16 - Gilgeous-Alexander 18, Bazley 15, Robinson-Earl 10



PHOENIX SUNS - DENVER NUGGETS 98:110 (20:26, 38:25, 24:34, 16:25)

Najviac bodov: Mikal Bridges 16, Ayton a Paul (10 asistencií) po 15 - Jokič 27 (13 doskokov), Barton 20, M. Porter 15



PORTLAND TRAIL BLAZERS - SACRAMENTO KINGS 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)

Najviac bodov: McCollum 34 (6 trojok), Lillard (11 asistencií) a Nurkič (14 doskokov) po 20 - H. Barnes 36 (8 trojok), Fox 27, Holmes 21 (11 doskokov)

Washington 21. októbra (TASR) - Finalista uplynulého ročníka basketbalovej NBA Phoenix Suns prehral v noci na štvrtok vo svojom úvodnom vystúpení v novej sezóne s Denverom Nuggets 98:110. Víťazov viedol MVP minulého ročníka Nikola Jokič s 27 bodmi a 13 doskokmi.Denveru stále chýba prvý rozohrávač Jamal Murray, ktorý má zranené koleno, no srbský pivot sa už v úvode sezóny ukazuje v dobrej forme.pochválil 26-ročného zverenca tréner Denveru Mike Malone podľa AP.New York Knicks zdolal v súboji tradičných rivalov na svojej palubovke Boston Celtics 138:134 po dvojnásobnom predĺžení. Najviac bodov za víťazov dal Julius Randle - 35. Evan Fournier dal svojmu bývalému klubu 32 bodov, keď premenil šesť trojok, vrátane kľúčovej v druhej dodatočnej päťminútovke. Bostonu nestačilo kariérne maximum Jaylena Browna 46 bodov.Newyorčania boli bližšie k triumfu už po riadnom hracom čase, no Brown sekundu pred koncom zariadil predĺženie, keď trojkou vyrovnal na 116:116.vyjadril podľa AFP spokojnosť Randle.Vít Krejčí sa stal piatym Čechom v histórii, ktorý nastúpil v NBA. Jeho Oklahoma City však nemala nárok na palubovke najlepšieho tímu Západnej konferencie po minulosezónnej základnej časti a Utahu Jazz podľahla 88:107. Český krídelník nastúpil na tri minúty a pripísal si jeden doskok a tri plusové body.Druhý Čech v súťaži Tomáš Satoranský v premiére v drese New Orleansu po výmene z Chicaga taktiež nezaznamenal ani bod za deväť minút a Pelicans doma prehrali 97:117 s Philadelphiou. Za New Orleans nenastúpila ich hlavná hviezda Zion Williamson. Hostia sa naopak úspešne vyrovnali s absenciou rozohrávača Bena Simmonsa, ktorého klub suspendoval zatiaľ na jeden duel, pretože požiadal o výmenu. Na tréningu sa objavil iba formálne a tréner Doc Rivers ho musel preto „vyhodiť".