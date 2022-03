Phoenix potvrdil post lídra a vyhral ôsmy duel v sérii, Booker dal 35

NBA - výsledky:



Detroit - New York 102:104, Boston - Minnesota 134:112, Phoenix - Philadelphia 114:104, Washington - Golden State 123:115, New Orleans- LA Lakers 116:108, Brooklyn - Charlotte 110:119, Dallas - Utah 114:100

New York 28. marca (TASR) - Basketbalisti Phoenixu potvrdili pozíciu lídra zámorskej NBA. Philadelphiu zdolali v šlágri večera 114:104 a dosiahli ôsme víťazstvo v sérii. Devin Booker zaznamenal 35 bodov, Chris Paul pridal 19 a k tomu aj 14 asistencií.Phoenixu chýba už iba jeden triumf k vyrovnaniu klubového rekordu v počte výhier v základnej časti. Ich doterajšia bilancia je 61 víťazstiev a 14 prehier. Philadelphii nepomohlo ani 27 bodov a 15 doskokov v podaní Joela Embiida, jeho tím nepridal štvrté víťazstvo za sebou.Nezaočkovaný Kyrie Irving nastúpil po zmene protipandemických pravidiel v New Yorku na svoj prvý domáci zápas Brooklynu v sezóne, no Charlotte mu premiéru pokazilo triumfom 119:100. LaMelo Ball dal za hostí 33 bodov, Irving sa prezentoval 16 bodmi a 11 asistenciami.Napriek 39 bodom, deviatim doskokom a piatim asistenciám LeBrona Jamesa prehrali hráči Los Angeles Lakers na palubovke New Orleans 108:116.Jayson Tatum nastrieľal 34 bodov a Jaylen Brown pridal 31 spolu s 10 doskokmi pri šiestej výhre Bostonu za sebou. Celtics uspeli doma nad Minnesotou 134:112.