Phoenix potvrdil post lídra, Antetokounmpo má štvrté triple-double

NBA - výsledky:



Detroit - New Orleans 101:111, Milwaukee - Washington 112:98, Toronto - Miami 110:106, Chicago - Orlando 126:115, Minnesota - Denver 130:115, San Antonio - Golden State 120:124, Phoenix - Brooklyn 121:111

New York 2. februára (TASR) - Basketbalisti Phoenixu potvrdili v zámorskej NBA post najlepšieho tímu súťaže domácim víťazstvom 121:111 nad Brooklynom. Devin Booker k tomu prispel 35 bodmi, Mikal Bridges pridal 27. Pre Phoenix to bola už 11. výhra v sérii.Siedmykrát za sebou uspeli hráči Golden State, na palubovke San Antonia triumfovali 124:120. Hostia počas duelu zmazali 17-bodové manko, hoci im v zostave chýbali Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green i Andrew Wiggins. Ich najlepší strelec bol Jordan Poole, autor 31 bodov.Jannis Antetokounmpo dosiahol svoje štvrté triple-double v sezóne, keď sa 33 bodmi, 15 doskokmi a 11 asistenciami podieľal na triumfe Milwaukee nad Washingtonom 112:98. Pre hostí to bola šiesta prehra za sebou. Milwaukee si napravilo chuť po vysokej domácej prehre 100:136 s Denverom.povedal Antetokounmpo pre zámorské médiá.