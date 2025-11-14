Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Šport

Phoenix si poradil s Indianou 133:98, potiahol ho 33-bodvý Booker

.
Obranca Indiana Pacers Ben Sheppard (26) útočí na útočníka Phoenix Suns Isaiah Liversa počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA vo štvrtok 13. novembra 2025 v Phoenixe. Foto: TASR/AP

Suns navýšili na začiatku tretej štvrtiny náskok na 20 bodov, no hostia ho skresali na polovicu.

Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns vyhrali v noci na piatok v zámorskej NHL nad Indianou Pacers 133:98. K piatemu triumfu za sebou potiahol domácich Devin Booker, ktorý ískal 33 bodov.

Suns navýšili na začiatku tretej štvrtiny náskok na 20 bodov, no hostia ho skresali na polovicu. Neskorší víťazi zápasu odpovedali 16-bodovou sériou, z ktorej 10 potiahol sám Booker. Druhým najaktívnejším bol z jeho tímu Dillon Brooks s 32 bodmi.



výsledky:

Cleveland - Toronto 113:126, Utah - Atlanta 122:132, Phoenix - Indiana 133:98
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici