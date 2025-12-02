< sekcia Šport
Phoenix ukončil víťaznú šnúru Lakers
Srb Nikola Jokič zaznamenal triple-double za 29 bodov, 20 doskokov a 13 asistencií, ale jeho Denver prehral doma s Dallasom 121:131.
Autor TASR
New York 2. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v zámorskej NBA prvýkrát po siedmich dueloch, keď v noci na utorok podľahli doma Phoenixu 108:125. Nepomohlo im ani 38 bodov v podaní Luku Dončiča, v drese hostí si 33 bodov zapísal Dillon Brooks.
Srb Nikola Jokič zaznamenal triple-double za 29 bodov, 20 doskokov a 13 asistencií, ale jeho Denver prehral doma s Dallasom 121:131. Za hostí mal Anthony Davis na konte 32 bodov a 13 doskokov. Donovan Mitchell prispel 43 bodmi k triumfu Clevelandu na palubovke Indiany 135:119. Detroit potvrdil post lídra Východnej konferencie tesným víťazstvom 99:98 nad Atlantou.
Srb Nikola Jokič zaznamenal triple-double za 29 bodov, 20 doskokov a 13 asistencií, ale jeho Denver prehral doma s Dallasom 121:131. Za hostí mal Anthony Davis na konte 32 bodov a 13 doskokov. Donovan Mitchell prispel 43 bodmi k triumfu Clevelandu na palubovke Indiany 135:119. Detroit potvrdil post lídra Východnej konferencie tesným víťazstvom 99:98 nad Atlantou.
NBA - výsledky:
Detroit - Atlanta 99:98, Indiana - Cleveland 119:135, Washington - Milwaukee 129:126, Brooklyn - Charlotte 116:103, Miami - LA Clippers 140:123, Orlando - Chicago 125:120, Denver - Dallas 121:131, Utah - Houston 133:125, LA Lakers - Phoenix 108:125
Detroit - Atlanta 99:98, Indiana - Cleveland 119:135, Washington - Milwaukee 129:126, Brooklyn - Charlotte 116:103, Miami - LA Clippers 140:123, Orlando - Chicago 125:120, Denver - Dallas 121:131, Utah - Houston 133:125, LA Lakers - Phoenix 108:125