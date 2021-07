Phoenix uspel aj v druhom finálovom dueli, zdolal Milwaukee 118:108

finále play off NBA



druhý zápas /na štyri víťazstvá/:



Phoenix - Milwaukee 118:108



/stav série: 2:0/

Phoenix 9. júla (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns uspeli aj v druhom dueli finále play off zámorskej NBA. V noci na piatok zvíťazili doma nad Milwaukee Bucks 118:108 a už iba dva kroky im chýbajú k prvému titulu v 53-ročnej klubovej histórii. Séria sa za stavu 2:0 pre Phoenix presúva do Milwaukee, tretí súboj je na programe v noci na pondelok o 2.00 SELČ.Hlavným ťahúňom Suns bol Devin Booker, ktorý pomohol k víťazstvu 31 bodmi. Mikal Bridges pridal 27 bodov, čím si vylepšil osobné maximum v play off. Chris Paul prispel k výhre 23 bodmi a ôsmimi asistenciami. V drese Bucks žiaril Janis Antetokunmpo, no ani jeho 42 bodov a 12 doskokov hosťom nestačili.