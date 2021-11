Phoenix uspel v Clevelande a víťaznú sériu natiahol na 14 duelov

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)



najviac bodov: J. Allen 25 (11 doskokov), Osman 23, Garland 19 - Booker 35, Paul 17 (12 asistencií), Ayton 16



Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 116:124 pp (31:26, 35:34, 18:22, 28:30 - 4:12)



najviac bodov: Brogdon 28, Duarte 17, Justin Holiday 16 - James 39, Westbrook 20, Monk 17



Orlando Magic - Charlotte Hornets 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)



najviac bodov: Bamba 18 (12 doskokov), Suggs 17, F. Wagner 16 - Rozier 27, LaMelo Ball 22, Oubre 21



Boston Celtics - Brooklyn Nets 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)



najviac bodov: Smart 20, Tatum 15, J. Brown 13 - Mills 23 (7 trojok), Durant 21, Harden 20 (11 asistencií)



Houston Rockets - Chicago Bulls 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)



najviac bodov: House 18, Wood 16 (10 doskokov), K. Porter 14 - LaVine 28, Lonzo Ball 19, DeRozan 17



Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)



najviac bodov: Morant 23, Brooks a Bane po 20 - Trent 26, VanVleet 23, Siakam, Achiuwa a S. Barnes po 17



Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)



najviac bodov: Antetokunmpo 33, Portis 28 (10 doskokov, 6 trojok), Jrue Holiday 22 - Lyles 19, Grant a Bey po 13



Minnesota Timberwolves - Miami Heat 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)



najviac bodov: Edwards 33 (14 doskokov, 6 trojok), Beasley 29, Russell 20 - Adebayo 18, Robinson 17, Butler a Herro po 16



New Orleans Pelicans - Washington Wizards 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)



najviac bodov: Ingram 26, Valančiunas 21 (11 doskokov), Hart 16 - Beal 23, Neto 13, Dinwiddie 11



Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)



najviac bodov: Dort 27, Giddey 19, Robinson-Earl 13 (10 doskokov) - Clarkson 20, Bojan Bogdanovič 19, Conley 18



San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)



najviac bodov: Forbes 23, D. Murray 22 (11 asistencií), K. Johnson a Pöltl (10 doskokov) po 15 - Trae Young 31 (11 asistencií), Bogdan Bogdanovič 18, Collins 15



Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)



najviac bodov: Hield 22, Fox 21, Davion Mitchell 16 - Lillard 32 (10 asistencií), Nurkič 28 (17 doskokov), N. Powell 22



Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)



najviac bodov: Stephen Curry 25 (10 asistencií, 6 trojok), Wiggins 19, Poole 17 - Seth Curry 24, Maxey 19, Danny Green 10



New York 25. novembra (TASR) - Basketbalisti Phoenixu zvíťazili v NBA v štrnástom stretnutí v sérii, v noci na štvrtok uspeli v Clevelande 120:115. Suns viedol Devin Booker s 25 bodmi, Chris Paul dodal 17 bodov a 12 asistencií. Phoenixu patrí v súťaži druhá priečka celkovo i v Západnej konferencii o pol duelu za Golden State, ktoré si doma poradilo s Philadelphiou 116:96.Víťazná séria finalistov minulého ročníka odštartovala 30. októbra v domácom stretnutí práve proti Clevelandu. Pre trénera Montyho Williamsa to bola zároveň okrúhla stá výhra na lavičke Suns, kde sedí tretí rok. "," povedal po zápase tréner Williams podľa AP.Na východe vedie Brooklyn, ktorý vyhral v Bostone 123:104. Víťazov viedol Patty Mills s 23 bodmi. Kevin Durant mu sekundoval s 21 a dostal sa už na 25. miesto streleckej listiny histórie NBA pred Allena Iversona.LeBron James sa vrátil po jednozápasovom treste do zostavy Lakers a hlavne jeho zásluhou mužstvo z Los Angeles zvíťazilo v Indiane 124:116 po predĺžení. James nazbieral 39 bodov, osem z nich dal práve v dodatočnej päťminútovke. Lakers uspeli, hoci im pre chorobu chýbal Anthony Davis. "," zhodnotil svoje vystúpenie James.Atlanta si pripísala šiesty úspech v rade, keď zvíťazila na palubovke San Antonia 124:106. V tabuľke východu jej však stále patrí iba 9. priečka. Po zlom štarte do sezóny začína podávať dobré výkony aj Minnesota, ktorá vyhrala piaty duel v sérii. Desiaty tím západu si prekvapujúco poradil s druhým tímom východu 113:101.