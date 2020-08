Phoenix vyhral aj piaty duel a dýcha na krk Portlandu

NBA - výsledky:



PORTLAND TRAIL BLAZERS - LOS ANGELES CLIPPERS 117:122 (37:34, 38:35, 21:26, 21:27)



Najviac bodov: McCollum 29 (6 trojok), Lillard a Trent (6 trojok) po 22 - George 21, Shamet 19, R. Jackson 17







DENVER NUGGETS - UTAH JAZZ 134:132 p2p (15:29, 34:34, 30:25, 26:17 - 14:14, 15:13)



Najviac bodov: Jokič 30 (11 doskokov), M. Porter (11 doskokov) a J. Murray po 23 (12 doskokov) - Mitchell 35 (5 trojok), Gobert 22 (13 doskokov), Conley 20







INDIANA PACERS - LOS ANGELES LAKERS 116:111 (34:24, 20:35, 33:22, 29:30)



Najviac bodov: Warren 39 (5 trojok), Brogdon 24, Oladipo 22 - James 31, Cook 21 (5 trojok), Kuzma 11







MIAMI HEAT - PHOENIX SUNS 112:119 (32:25, 28:35, 26:28, 26:31)



Najviac bodov: D. Robinson a Herro (10 asistencií) po 25, Adebayo 18 - Booker 35, J. Carter 20 (6 trojok), Ayton 18 (12 doskokov)







DALLAS MAVERICKS - MILWAUKEE BUCKS 136:132 pp (35:32, 27:39, 31:20, 26:28 - 17:13)



Najviac bodov: Dončič 36 (19 asistencií, 14 doskokov), Finney-Smith 27 (11 doskokov, 6 trojok). Porziňgis 26 (11 doskokov) - Antetokunmpo (13 doskokov) a B. Lopez (6 trojok) po 34, Middleton 21 (11 asistencií)



Orlando 9. augusta (TASR) - Basketbalisti Portlandu Trail Blazers si skomplikovali situáciu v boji o play off, keď podľahli Los Angeles Clippers 117:122. Druhý tím Západnej konferencie pritom nechal odpočívať svojho lídra Kawhiho Leonarda.Klub z Oregonu väčšinu zápasu viedol, no záver nezvládol jeho najlepší strelec Damian Lillard. Ten mohol šestkami 16,8 sekundy pred koncom prevážiť misky váh na stranu svojho tímu, no vzácne nedal ani jednu a 9,5 sekundy pred koncom nepremenil ani trojkový pokus, ktorý by poslal duel do predĺženia.Portland je v tabuľke na deviatej priečke už iba pol zápasu pred Phoenixom, ktorý vyhral aj svoj piaty duel v orlandskej "," tento raz proti Miami 119:112. Ťahúňom Arizončanov bol opäť Devin Booker s 35 bodmi, no nečakanú výpomoc dostal od náhradníka Jevona Cartera, ktorý premenil šesť z ôsmich trojkových pokusov a vytvoril si kariérne maximum 20 bodov. "povedal podľa ESPN Booker.Denver zvíťazil nad Utahom 134:132 po dvojnásobnom predĺžení. Klub z Colorada mal premiérovo po reštarte k dispozícii rozohrávača Jamala Murrayho, ktorý sa uviedol 23 bodmi a 12 doskokmi. Streleckým lídrom víťazov však bol pivot Nikola Jokič, ktorý dal napokon 30 bodov, hoci po prvom polčase mal na svojom konte iba dva.Predĺženie sa hralo aj v zápase Dallas - Milwaukee, líder súťaže Bucks napokon prehral 132:136. V drese Mavericks exceloval Slovinec Luka Dončič, ktorý dal 36 bodov a dosiahol už 17. triple double v sezóne. Body doplnil 14 doskokmi a osobným rekordom 19 asistenciami.