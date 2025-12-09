< sekcia Šport
Phoenix vyhral v Minnesote a ukončil jej víťaznú sériu
Domácim nepomohlo ani 40 bodov Anthonyho Edwardsa.
Autor TASR
New York 9. decembra (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Minnesoty Timberwolves 108:105 a na svojho súpera sa dotiahli na rozdiel jedného víťazstva. Minnesota prišla o päťzápasovú víťaznú sériu.
Domácim nepomohlo ani 40 bodov Anthonyho Edwardsa. Hosťom chýbal najlepší strelec Devin Booker, no nahradili ho tímovým výkonom, keď až šiesti hráči mali dvojciferné čísla. Najviac sa darilo Markovi Williamsovi, ktorý nazbieral 22 bodov.
San Antonio triumfovalo v New Orleans 135:132. Spurs sú stále bez zraneného Victora Wembanyamu, ktorý vynechal už jedenásť duelov. Harrison Barnes zaznamenal 24 a Dylan Harper 22 bodov. V drese Pelicans dosiahol Derik Queen triple-double za 33 bodov, desať doskokov a desať asistencií.
Z trojice domácich tímov uspela v noci na utorok iba Indiana, ktorá zdolala Sacramento 116:105. Andrew Nembhard nazbieral 28 bodov a 12 asistencií. Hosťujúci Russell Westbrook dosiahol triple-double za 24 bodov, 14 asistencií a trinásť doskokov.
Domácim nepomohlo ani 40 bodov Anthonyho Edwardsa. Hosťom chýbal najlepší strelec Devin Booker, no nahradili ho tímovým výkonom, keď až šiesti hráči mali dvojciferné čísla. Najviac sa darilo Markovi Williamsovi, ktorý nazbieral 22 bodov.
San Antonio triumfovalo v New Orleans 135:132. Spurs sú stále bez zraneného Victora Wembanyamu, ktorý vynechal už jedenásť duelov. Harrison Barnes zaznamenal 24 a Dylan Harper 22 bodov. V drese Pelicans dosiahol Derik Queen triple-double za 33 bodov, desať doskokov a desať asistencií.
Z trojice domácich tímov uspela v noci na utorok iba Indiana, ktorá zdolala Sacramento 116:105. Andrew Nembhard nazbieral 28 bodov a 12 asistencií. Hosťujúci Russell Westbrook dosiahol triple-double za 24 bodov, 14 asistencií a trinásť doskokov.
výsledky:
Indiana - Sacramento 116:105, Minnesota - Phoenix 105:108, New Orleans - San Antonio 132:135
Indiana - Sacramento 116:105, Minnesota - Phoenix 105:108, New Orleans - San Antonio 132:135