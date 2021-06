Phoenix zdolal LA Clippers vo finále Západnej konferencie

play off NBA



finále Západnej konferencie - druhý zápas /na štyri víťazstvá/:



Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 104:103



/stav série: 2:0/





New York 23. júna (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns uspeli aj v druhom dueli finále play off Západnej konferencie NBA. V noci na stredu zdolali doma Los Angeles Clippers tesne 104:103. Séria sa za stavu 2:0 presúva do LA, tretí zápas v Staples Center je na programe v noci na piatok o 3.00 SELČ.O triumfe Phoenixu rozhodol kôš Deandreho Aytona sekundu pred koncom riadneho hracieho času. Suns chýbal Chris Paul, ktorý nemohol nastúpiť v súvislosti s Covid-19 protokolom, náročný večer prežil Devin Booker, no zabrali iní hráči. Cam Payne pomohol k výhre 29 bodmi a vylepšil si osobné maximum v play off. Ayton dokončil zápas s 24 bodmi a 14 doskokmi. Clippers, ktorí odohrali štvrtý zápas za sebou bez zraneného Kawhiho Leonarda, ťahal najmä Paul George, autor 26 bodov.