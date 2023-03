Phoenix zvíťazil nad Oklahomou, Durant sa zranil počas rozcvičky

výsledky - NBA:



LA Clippers - Toronto 108:100, Denver - Chicago 96:117, Phoenix - Oklahoma 132:101, Boston - Portland 115:93, Miami - Cleveland 100:104, New Orleans - Dallas 113:106, Washington - Atlanta 120:122

New York 9. marca (TASR) - Basketbalisti Phoenixu Suns zvíťazili nad Oklahomou v zápase NBA 132:101. Najproduktívnejší bol Devin Booker so 44 bodmi. Jeho tím dosiahol triumf napriek absencii Kevina Duranta, ktorý si počas predzápasovej rozcvičky zranil členok. Mal to byť jeho premiérový zápas na domácej palubovke.Z víťazstva pred svojimi fanúšikmi sa tešili aj hráči New Orleans, ktorí si poradili s Dallasom 113:106. Domácich potiahol CJ McCollum, ktorý zaznamenal 13 z 32 bodov v záverečných štyroch minútach. Hostia prišli v tretej štvrtine o hviezdneho Luku Dončiča, ktorý mal problémy s ľavým stehnom. Slovinec mal v tom čase na konte 15 bodov.