Piastri bol najrýchlejší v kvalifikácii šprintu, Verstappen bol štvrtý

Interlagos 1. novembra (TASR) - Austrálsky jazdec Oscar Piastri na McLarene vyhral kvalifikáciu šprintu na VC Brazílie seriálu F1. Do sobotných pretekov vyštartuje z prvého radu spolu s britským tímovým kolegom Landom Norrisom, ktorý stratil 29 tisícin sekundy. Vedúci muž celkového poradia Max Verstappen na Red Bulle obsadil štvrté miesto so stratou 0,320 sekundy.



V šprinte boduje najlepších osem jazdcov, pričom víťaz si pripíše osem bodov. V prebiehajúcom boji o titul medzi Verstappenom a Norrisom už McLaren avizoval, že je ochotný siahnuť k tímovej réžii. V sobotu na okruhu Interlagos má tak ideálnu možnosť dostať svoju "jednotku" do vedenia, keďže Piastri môže kolegovi kryť chrbát.



V piatkovej kvalifikácii zaujal aj Francúz Pierre Gasly, ktorý obsadil siedme miesto na Alpine, či Liam Lawson. Novozélanďan z tímu RB Visa má za sebou stále len zopár pretekov, no dokázal obsadiť ôsme miesto. Najlepšiu desiatku doplnil 19-ročný Oliver Bearman, ktorý zaskočil v Haase na poslednú chvíľu za Kevina Magnussena. Je však otázne, či sa predstaví aj v samotnom šprinte na úkor Dána, ten sa v piatok necítil dobre.



Do tretej časti kvalifikácie išiel Bearman ako jediný z amerického tímu, Nico Hülkenberg bol dvanásty za Lewisom Hamiltonom. Ten zas skončil prekvapivo nízko a o rad za ním sa umiestnil Sergio Perez (Red Bull), ktorý potvrdil svoju výkonnostnú krízu. Už v prvej časti vypadli prekvapivo Fernando Alonso (Aston Martin) a Juki Cunoda (RB Visa).