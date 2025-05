Piastri dosiahol najlepší čas v piatkovom 1. tréningu pred VC Miami

Miami 2. mája (TASR) - Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri dosiahol najlepší čas v piatkovom jedinom tréningu pred VC Miami, šiestym podujatím tohtoročného šampionátu. Pilot McLarenu zaznamenal čas 1:27,128 minúty a o 0,356 sekundy predstihol Monačana Charlesa Leclerca na Ferrari. Štvornásobný majster sveta Holanďan Max Verstappen obsadil na Red Bulle tretie miesto (+0,430).



Vlaňajší víťaz VC Brit Lando Norris mal na McLarrene lepšie medzičasy ako Piastri, no nestihol dokončiť kolo, pretože tréning predčasne prerušili. V jeho závere totiž Brit Oliver Bearman narazil so svojím monopostom Haas do bariéry. Správu priniesla agentúra DPA. Kvalifikácia šprintu bola na programe v piatok večer (22.30 SEČ).