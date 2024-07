Piastri dosiahol prvé víťazstvo, na VC Maďarska double McLarenu

VC Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, celkovo: 306,6 km):



1. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:38:01,989 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +2,141 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +14,880, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +19,686, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +21,349, 6. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +23,073, 7. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +39,792, 8. George Russell (V. Brit./Mercedes) +42,368, 9. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1:17,259, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:17,976, 11. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:22,460, 12. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls), 13. Nico Hülkenberg (Nem./Haas), 14. Alexander Albon (Thaj./Williams), 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 16. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 17. Logan Sargeant (USA/Williams), 18. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber), 19. Esteban Ocon (Fr./Alpine).



nedokončil: Pierre Gasly (Fr./Alpine)

Budapešť 21. júla (TASR) - Austrálsky pretekár Oscar Piastri z tímu McLaren dosiahol svoje prvé víťazstvo v F1, keď triumfoval na Veľkej cene Maďarska, trinástych pretekoch sezóny. Do cieľa prišiel tesne pred tímovým kolegom Britom Landom Norrisom, ktorý mu tri kolá pred koncom na pokyn tímovej réžie prepustil pozíciu. Tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese.Na čele priebežného poradia je naďalej Max Verstappen z Red Bullu, ktorý prišiel do cieľa na piatej priečke. Dvadsaťtriročný Piastri dosiahol prvý triumf v kariére v 35. pretekoch. Stal sa zároveň už siedmym jazdcom, ktorý dokázal zvíťaziť v prebiehajúcej sezóne.Úvod priniesol okamžitý súboj dvoch pretekárov na McLarenoch, ktorí odštartovali z prvého radu. Norris si neudržal pozíciu a do čela sa dostal Piastri. Predbehnúť sa ich snažil Verstappen, ktorý sa dostal mimo trate, no napokon si rýchlo vybojoval pozíciu za priebežným lídrom. Komisári krátko na to posúdili Verstappenovu snahu ako nedovolenú, nariadili mu prepustiť druhé miesto Norrisovi. Piastri následne zvyšoval náskok, po 15 kolách bol trojsekundový. Verstappen mal problémy s pneumatikami a jeho manko na Piastriho narastalo. V pokojnom dianí zaujali viaceré súboje v strede štartového poľa, ktoré sa zaobišli bez kolízií. Priebežne druhý Norris druhýkrát prezul v 45. kole, vrátil sa na 4. miesto. Krátko na to ho nasledoval dovtedajší líder Piastri, ktorý sa po návrate na trať zaradil za tímového kolegu. Po nich zašiel do boxov aj Verstappen, ktorý okamžite zajazdil najrýchlejšie kolo a hoci bol po návrate na trať piaty, začal útočiť na pódiové priečky. V 58. kole predbehol štvrtého Leclerca. Pred sebou mal Hamiltona, na ktorého zaútočil v 62. kole, no Brit vzišiel víťazne z tesného súboja. Krátko na to sa Holanďan znovu pokúsil získať tretiu priečku, keď nenechal miesto Hamiltonovi, ktorý v pravotočivej zákrute trafil predným kolesom jeho zadné a nakrátko ho vymrštil z trate. S mierne poškodeným monopostom klesol na piate miesto za Leclerca. Medzičasom dostal priebežný líder viacero pokynov od tímu, aby prepustil miesto Piastrimu, no do vysielačky odkázal, že tak neurobí. Naopak, vzájomný odstup McLarenov sa v závere zvyšoval, no napokon Norris predsa len na cieľovej rovinke v 68. kole pustil miesto Piastrimu.Pretekmi na Hungaroringu sa sezóna MS F1 preklopila do druhej polovice. Štrnáste preteky dvadsaťštyridielneho seriálu ročníka 2024 sú na programe už o týždeň 28. júla na belgickom okruhu Spa-Francorchamps.Oscar Piastri, víťaz:Lando Norris, 2. miesto:Lewis Hamilton, 3. miesto: