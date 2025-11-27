< sekcia Šport
Piastri neplánuje pomáhať Norrisovi v boji o titul
Situácia v tíme McLaren je napätá, keďže pri súboji oboch tímových kolegov by mohol byť najväčším profitujúcim práve Verstappen.
Autor TASR
Lusail 27. novembra (TASR) - Austrálsky pretekár Oscar Piastri nie je ochotný pomáhať tímovému kolegovi Landovi Norrisovi v boji o titul majstra sveta formuly 1. V boji o celkové prvenstvo je totižto stále aj samotný Piastri spolu s Maxom Verstappenom na Red Bulle.
„Mali sme veľmi krátku diskusiu a odpoveď je 'nie',“ uviedol Piastri. Spolu s úradujúcim majstrom sveta Verstappenom stráca pred potenciálne rozhodujúcou Veľkou cenou Kataru na Norris 24 bodov. „Viem, že to nie je nemožné,“ povedal Piastri, ktorý v prvej polovici sezóny boj o titul viedol a do konca augusta vyhral sedem pretekov.
Na ôsme víťazstvo však stále čaká. Situácia v tíme McLaren je napätá, keďže pri súboji oboch tímových kolegov by mohol byť najväčším profitujúcim práve Verstappen. Holanďan je už týždne vo výbornej forme. „Viem, čo Max dokáže, a myslím si, že Oscar to dokáže tiež. Teším sa, že na trati zvedieme dobrý súboj,“ povedal Norris podľa agentúry DPA. Celkovo je v banku 58 bodov a Norris tak potrebuje po hlavných pretekoch VC Kataru viesť o 26 bodov pred tímovým kolegom a o 25 pred Verstappenom.
