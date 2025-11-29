< sekcia Šport
Piastri si v kvalifikácii F1 vybojoval pole position, druhý Norris
Na začiatku kvalifikácie Lewis Hamilton na Ferrari potvrdil, že sa v tejto sezóne výrazne trápi. Sedemnásobný svetový šampión vypadol už v prvej časti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lusail 29. novembra (TASR) - Austrálčan Oscar Piastri na McLarene ovládol kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Kataru seriálu MS formuly 1. V sobotu zajazdil najrýchlejší čas (1:19,387 min) pred tímovým kolegom Landom Norrisom, ktorý stratil 108 tisícin. Z tretieho miesta odštartuje v nedeľných pretekoch Holanďan Max Verstappen na Red Bulle (+0,264).
Na začiatku kvalifikácie Lewis Hamilton na Ferrari potvrdil, že sa v tejto sezóne výrazne trápi. Sedemnásobný svetový šampión vypadol už v prvej časti a v nedeľu bude štartovať z 18. miesta. Japonec Júki Cunoda nepotvrdil dobrý výkon z kvalifikácie na sobotný šprint a zajazdil až 16. najrýchlejší čas. O možnosť štartovať z prvého miesta súperili najmä jazdci McLarenu a Verstappen, Norris chcel získať aj štvrtú pole position za sebou. Približne v polovici tretej časti prerušila kvalifikáciu červená vlajka. V závere sa ako prvý rozhodol ísť do rýchleho kola Norris, no po chybe sa mu lepší čas už nepodarilo dosiahnuť. Piastri bol naopak rýchlejší a na pole position sa dostal po siedmich kvalifikáciách, kde si nevybojoval ani štart v prvom rade.
Na začiatku kvalifikácie Lewis Hamilton na Ferrari potvrdil, že sa v tejto sezóne výrazne trápi. Sedemnásobný svetový šampión vypadol už v prvej časti a v nedeľu bude štartovať z 18. miesta. Japonec Júki Cunoda nepotvrdil dobrý výkon z kvalifikácie na sobotný šprint a zajazdil až 16. najrýchlejší čas. O možnosť štartovať z prvého miesta súperili najmä jazdci McLarenu a Verstappen, Norris chcel získať aj štvrtú pole position za sebou. Približne v polovici tretej časti prerušila kvalifikáciu červená vlajka. V závere sa ako prvý rozhodol ísť do rýchleho kola Norris, no po chybe sa mu lepší čas už nepodarilo dosiahnuť. Piastri bol naopak rýchlejší a na pole position sa dostal po siedmich kvalifikáciách, kde si nevybojoval ani štart v prvom rade.
výsledky kvalifikácie na Veľkú cenu Kataru MS F1:
1. Oscar Piastri (Austr./McLaren) 1:19,387 min, 2. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,108 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,264, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,275, 5. Kimi Antonelli (Fín./Mercedes) +0,459, 6. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,727, 7. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,900, 8. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1,031, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,090, 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,174
1. Oscar Piastri (Austr./McLaren) 1:19,387 min, 2. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,108 s, 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,264, 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,275, 5. Kimi Antonelli (Fín./Mercedes) +0,459, 6. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,727, 7. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,900, 8. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1,031, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,090, 10. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,174