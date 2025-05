Piastri so štvrtou výhrou v sezóne, celkové poradie vedie o 16 bodov

Hlasy po pretekoch /zdroj: Voyo/:



Oscar Piastri, víťaz pretekov: „Vyhral som preteky, ktoré som naozaj chcel vyhrať. Včerajší šprint bol náročný a toto je ohromujúci výsledok. Súboje na štarte mi pomohli, vyhol som sa tam Maxovi. Mali sme dobrú rýchlosť a auto bolo skvelé. Mali sme dobrý prvý stint, v druhom som sa trocha trápil. Tvrdá práca, ktorú tím odvádza, je jednoducho neskutočná. Pred dvoma rokmi sme tu boli najpomalší a teraz sme mali na najbližší tím náskok 45 sekúnd.“



Lando Norris, 2. miesto: „Nikdy nie je najlepší pocit byť druhý, no tím odviedol skvelú prácu a mali sme dobrú rýchlosť. Oscar išiel dobre a mal som dobrý súboj s Maxom, ako vždy. Ak by som do toho súboja nešiel, ľudia by to komentovali a budú aj teraz. Nikdy nemáte perfektnú pozíciu na manéver."



George Russell, 3. miesto: „Som rád za tretie miesto, celý víkend sme sa trápili. McLareny sú niekde inde a vedel som, že Maxa za sebou udržím.“



VC Miami (57 kôl, 1 kolo: 5,410 km, celkovo: 308,326 km) - výsledky:



1. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:28:51,587 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +4,630 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +37,644, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +39,956, 5. Alexander Albon (Thaj./Williams) +48,067, 6. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +55,502, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +57,036, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +1:00,186 min, 9. Carlos Sainz Jr. (Šp./Williams) +1:00,577, 10. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) +1:14,434, 11. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +1:14,602, 12. Esteban Ocon (Fr./Haas) +1:22,006, 13. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:30,445, 14. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), 15. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), 16. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) všetci +1 kolo, nedokončili: Jack Doohan (Aus./Alpine), Oliver Bearman (V. Brit./Haas), Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber), Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls)



Celkové poradie (po 6 z 24 pretekov):



1. Piastri 131 b, 2. Norris 115, 3. Verstappen 99, 4. Russell 93, 5. Leclerc 53, 6. Antonelli 48, 7. Hamilton 41, 8. Albon 30, 9. Ocon, 10. Stroll obaja 14, 11. Cunoda 9, 12. Gasly, 13. Sainz obaja 7, 14. Hülkenberg, 15. Bearman obaja 6, 16. Hadjar 5, 17. Alonso, 18. Lawson, 19. Doohan, 20. Bortoleto všetci 0



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 246 b, 2. Mercedes 141, 3. Red Bull 105, 4. Ferrari 94, 5. Williams 37, 6. Haas 20, 7. Aston Martin 14, 8. Racing Bulls 8, 9. Alpine 7, 10. Kick Sauber 6

Miami 5. mája (TASR) - Austrálsky pretekár Oscar Piastri na McLarene zvíťazil na nedeľnej VC Miami seriálu formuly 1. Dvadsaťštyriročný jazdec triumfoval pred tímovým kolegom Landom Norrisom z Veľkej Británie a ďalším Britom Georgeom Russellom na Mercedese. Upevnil si tak vedenie na čele celkového poradia, kde má momentálne na Norrisa 16-bodový náskok. Úradujúci majster sveta Max Verstappen na Red Bulle skončil štvrtý.Piastri dosiahol šieste víťazstvo v kariére a štvrté v tejto sezóne. McLaren je zároveň po druhom double v tejto sezóne s prehľadom na čele Pohára konštruktérov. Zaujímavosťou je, že okruh v Miami je stále bez víťaza, ktorý by štartoval z pole position.Tým bol v nedeľu Verstappen, ktorý si dokázal po štarte udržať prvé miesto a monopost RB21 na trati napriek miernemu šmyku v úvodných zákrutách. Norris sa v súboji neudržal na vozovke a stratil niekoľko pozícií. Preteky sa už v tejto fáze skončili pre Doohana, ktorý nemá po nevýrazných výsledok istý zvyšok sezóny v Alpine. Austrálčan kolidoval s Lawsonom z Racing Bulls a utrhlo sa mu predné zavesenie kolesa.V prvom kole mal k lídrovi pretekov blízko aj Antonelli (Mercedes), úradujúceho majstra však o vedenie pripravil až v 14. kole Piastri. Po tesnom súboji uchmatol líder celkového poradia pozíciu na konci cieľovej rovinky. Verstappen to skúšal na neskoré brzdy, no ocitol sa vo výbehovej zóne. O ďalšie štyri kolá predstihol v technickej časti okruhu Verstappena aj Norris a McLaren mal vo vrecku double. Holanďan za sebou neudržal ani Russella a klesol na štvrtú pozíciu.Na poradí v popredí nezmenili nič ani zastávky v boxoch a dva virtuálne safety cary v dôsledku poruchy Bearmana (Haas) a Bortoleta (Sauber). Do konca pretekov neprišiel ani na ich začiatku avizovaný dážď a najväčšiu pozornosť pútali súboje Leclerca a Hamiltona na Ferrari so Sainzom (Williams) o siedme miesto. Následne Ferrari na Hamiltonov apel prehodilo pozície a sedemnásobný majster mohol začať stíhať šiesteho Antonelliho. Zo straty niečo stiahol, no štyri kolá pred koncom pustil kolegu naspäť a v poslednom kole musel tvrdo bojovať o deviatu priečku so Sainzom.Dobrú pozíciu na štarte dokázal ešte vylepšiť Albon, ktorý priniesol Williamsu pomerne veľkú 10-bodovú porciu. Posledný majstrovský bod za desiate miesto bral Verstappenov japonský tímový kolega Cunoda napriek dodatočnej päťsekundovej penalizácii.