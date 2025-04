Piastri triumfoval v Saudskej Arábii a dostal sa na čelo poradia

hlasy (zdroj: Nova Sport):



Oscar Piastri, víťaz: „Teším sa na nejaký gauč, pretože som vyčerpaný. Boli to veľmi náročné preteky a som veľmi rád za víťazstvo.“



Max Verstappen, 2. miesto: „Budem veľmi stručný. Patrí veľké ďakujem fanúšikom tu v Džidde. Bol to skvelý víkend, milujem túto trať. Zvyšok je tak, ako je. Sústredím sa už na preteky v Miami.“



Charles Leclerc, 3. miesto: „V kvalifikácii nie sme schopní z toho dostať viac. Som však veľmi spokojný s pretekmi. Dal som do toho absolútne všetko. Musíme zlepšiť auto, aby sme vedeli viac konkurovať.“



VC Saudskej Arábie (50 kôl, 1 kolo: 6,174 km, 308,5 km)



1. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:21:06,758 h, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +2,843 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +8,104, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +9,196, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +27,236, 6. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +34,688, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +39,073, 8. Carlos Sainz (Šp./Williams) +1:04,630 min., 9. Alex Albon (Thaj./Williams) +1:06,515, 10. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +1:07,091, 11. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:15,917, 12. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +1:18,451, 13. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1:19,194, 14. Estan Ocon (Fr./Haas) +1:39,723, 15. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +1 kolo, 16. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1 kolo, 17. Jack Doohan (Austr./Alpine) +1 kolo, 18. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +1 kolo



nedokončili: Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls), Pierre Gasly (Fr./Alpine)

priebežné poradie (po 5 z 24 pretekov):



1. Piastri 99 bodov, 2. Norris 89 bodov, 3. Verstappen 87, 4. Russell 73, 5. Leclerc 47, 6. Antonelli 38, 7. Hamilton 31, 8. Albon 20, 9. Ocon 14, 10. Stroll 10, 11. Gasly 6, 12. Hülkenberg 6, 13. Bearman 6, 14. Hadjar 5, 15. Sainz 5, 16. Cunoda 5, 17. Alonso 0, 18. Lawson 0, 19. Doohan 0, 20. Bortoleto 0



Pohár konštruktérov:



1. McLaren 188 bodov, 2. Mercedes 111, 3. Red Bull 89, 4. Ferrari 78, 5. Williams 25, 6. Haas 20, 7. Aston Martin 10, 8. Racing Bulls 8, 9. Alpine 6, 10. Kick Sauber 6

Džidda 20. apríla (TASR) - Austrálčan Oscar Piastri z tímu McLaren zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Saudskej Arábie, piatom podujatí tohtoročného seriálu MS F1. Triumfoval pred úradujúcim majstrom sveta Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc, ktorý získal prvé pódiové umiestnenie pre Ferrari v tejto sezóne.Pre Piastriho to bolo piate víťazstvo v kariére a celkovo 14. pódiové umiestnenie. Dvadsaťštyriročný Austrálčan sa radoval po štarte z druhej pozície a na najvyšší stupienok vystúpil druhýkrát za sebou. Triumf si pripísal aj pred týždňom na podujatí v Bahrajne. Dostal sa aj na pozíciu lídra celkového poradia. Stal sa prvým Austrálčanom, ktorý vedie klasifikáciu od čias Mark Webbera. Bývalý pretekár je navyše Piastriho manažér. Piastri má na konte 99 bodov a vedie o 10 pred tímovým kolegom Landom Norrisom.Safety car vyšiel na trať vo všetkých predošlých podujatiach na mestskom okruhu v Džidde. Inak tomu nebolo ani teraz a Nemec Bernd Mayländer mal na svojom Aston Martine prácu už v prvom kole. Do kontaktu sa dostali Juki Cunoda s Pierrom Gaslym a pre oboch sa preteky skončili. Komisári sa vrátili aj k súboju Piastriho s Verstappenom. Holanďana napokon tesne pred reštartom pretekov potrestali prísnym päťsekundovým trestom za skrátenie si šikany v prvej zákrute. Piastri tak nepotreboval štvornásobného šampióna predstihnúť, stačilo mu držať za sebou zvyšok poľa a kontrolovať si virtuálne vedenie.Stíhaciu jazdu išiel Piastriho tímový kolega Norris. Britský pilot štartoval z 10. pozície po tom, čo v kvalifikácii rozbil svoj monopost. McLaren sa rozhodol skúsiť nasadiť najskôr tvrdé pneumatiky a ísť na prvý dlhý „stint“. Na záverečných 15 kôl mal k dispozícii stredne tvrdú sadu, navyše pred sebou čistý vzduch. Už nielen virtuálne, ale aj fyzicky sa ujal vedenia Piastri a strážil si svoj náskok na úrovni piatich sekúnd. Vestappena síce pustil trochu bližšie, drámu však nedopustil a na cieľovej rovinke sa radoval z triumfu. Norris sa dostal na štvrtú pozíciu pred krajana Georga Russella z Mercedesu. Sťahoval aj náskok na tretieho Leclerca. Ten však nepustil Norrisa do možnosti využiť systém DRS a ubránil prvé pódium pre tím z Maranella v tejto sezóne.