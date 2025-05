Piastri víťazom kvalifikácie na VC Barcelony

Barcelona 31. mája (TASR) - Austrálsky pretekár F1 Oscar Piastri sa stal víťazom sobotnej kvalifikácie na VC Barcelony. Jazdec McLarenu dosiahol na okruhu v katalánskej obci Montmeló čas 1:11,546 min. Druhý finišoval jeho britský kolega Lando Norris s mankom 0,209 sekundy. Tretí skončil Holanďan Max Verstappen z Red Bullu (+ 0,302). Piastri si vybojoval štvrtú pole position v tejto sezóne.



V prvej časti sa s kvalifikáciou rozlúčili Júki Cunoda, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Carlos Sainz a Franco Colapinto. Cunoda skončil na poslednom 20. mieste, Sainz obsadil len 13. priečku a Bortoleto bol tiež mimo postupových pozícií. Najrýchlejší bol Piastri pred Norrisom a Verstappenom. Technické problémy mal Colapinto, ktorého monopost zastal v boxovej uličke. Fernando Alonso sa aj naďalej držal medzi najlepšími.



Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Alexander Albon, Lance Stroll a Oliver Bearman sa neprebojovali do druhej časti kvalifikácie. Najbližšie k postupu mal Bortoleto, ktorý skončil jedenásty. Isack Hadjar si výborným výkonom vyjazdil šieste miesto a posunul sa ďalej. Postup si zaistil aj Kimi Antonelli, ktorému patrila ôsma priečka. Medzi najrýchlejšími sa pohybovali Piastri, Norris a Verstappen, nasledovaní Russellom. Fernando Alonso jazdil stabilne a držal sa tesne za elitou.



Záver kvalifikácie priniesol napínavé chvíle. Piastrimu sa podarilo predstihnúť svojho tímového kolegu Norrisa o dve desatiny sekundy. Norris sa v závere síce zlepšil, no na Piastriho to nestačilo. Vyrovnaný bol aj boj o tretie miesto. Russell zajazdil identický čas ako Verstappen, no keďže ho dosiahol neskôr, do hlavnej súťaže odštartuje štvrtý. Charles Leclerc mal technické problémy a napokon skončil siedmy.







Výsledky kvalifikácie na VC Barcelony:



1. Oscar Piastri (Aus./McLaren) 1:11,546 min 2. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,209 sek., 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,302 4. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,302 5. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +0,499 6. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,565 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,585 8. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,653 9. Isack Hadjar (Fr./RB) +0,706 10. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,738