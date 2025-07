Piastri zvíťazil na VC Belgicka, double McLarenu

Stavelot 27. júla (TASR) - Austrálčan Oscar Piastri na McLarene zvíťazil na Veľkej cene Belgicka, 13. podujatí seriálu MS F1. Úspech McLarenu potvrdil druhým miestom Brit Lando Norris, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Preteky poznačilo daždivé počasie, pre ktoré organizátori posunuli štart o 80 minút.



Piastri si šiestym víťazstvom v sezóne a siedmym v kariére upevnil pozíciu lídra šampionátu s náskokom 16 bodov práve pred Norrisom. Ich tím McLaren je zároveň naďalej suverénny líder Pohára konštruktérov.



Podujatím v Belgicku pred rekordným počtom 389-tisíc divákov sa sezóna 2025 preklopila do druhej polovice. Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň 3. augusta na maďarskom Hungaroringu.



Preteky v Spa sa pre daždivé počasie napokon začali s oneskorením o 80 minút. Jazdci jazdili od prvého kola za bezpečnostným vozidlom s vodičom Berndom Mayländerom. Pretekať začali od 5. kola, keď safety car opustilo trať. Okamžite po reštarte Piastri zaútočil na Norrisa a na vlhkej trati sa stal novým lídrom pretekov. Hamilton, ktorý štartoval až z 18. pozície, predviedol viacero úspešných manévrov a vylepšil si postavenie. Od 12. kola zamierilo viacero jazdcov do boxov a výnimkou nebol ani Piastri. Mechanici Ferrari vypustili Leclerca do dráhy Albona a čakalo ho vyšetrovanie. Norris dostal mäkké pneumatiky a na trať sa vrátil na 2. miesto za Piastriho, ktorý mal približne 8-sekundový náskok. V polovici pretekov boli v elitnej desiatke približne 2-sekundové odstupy a pokusov o predbiehanie bolo minimum. Za McLarenmi jazdil na 3. mieste Leclerc, na ktorého začal útočiť Verstappen, no Monačan si udržal dostatočný náskok. Druhý Norris postupne sťahoval stratu na Piastriho, ale v predposlednom kole prebrzdil zákrutu, čím sa pripravil o možnosť zaútočiť na víťazstvo.