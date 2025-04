Piata zámorská posila pre SR, k tímu sa pripojí aj útočník Dvorský

Bratislava 29. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa pripojí k slovenskému tímu v príprave na majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku. Pre 19-ročného útočníka to bude prvý šampionát elitnej kategórie. O jeho účasti informoval generálny manažér slovenského tímu Miroslav Šatan na sociálnej sieti X.



„Dobrá správa pre našich fanúšikov. Ďalší mladý hráč na MS. Do našej zostavy pribudne nakoniec aj Dalibor Dvorský,“ uviedol Šatan. Dvorský má za sebou druhú sezónu v zámorí, v ktorej si premiérovo vyskúšal mužský hokej. Jej prevažnú časť strávil na farme v AHL. Klub St. Louis Blues, ktorý ho v roku 2023 draftoval ako celkovú desiatku, ho v závere základnej časti povolal do NHL, v ktorej nastúpil na dva zápasy bez bodového zisku. Na uplynulých MS hráčov do 20 rokov bol kapitán slovenského tímu a s deviatimi kanadskými bodmi (5+4) aj jeho najproduktívnejší hráč. V drese Springfieldu Thunderbirds odohral v základnej časti AHL 61 zápasov, v ktorých nazbieral 45 kanadských bodov za 21 gólov a 24 asistencií. V troch dueloch play off získal dva body za asistencie.



Dvorský je piata slovenská posila zo zámoria pre MS. Okrem neho môže tréner Vladimír Országh počítať aj s útočníkmi Adamom Sýkorom, Martinom Chromiakom, Samuelom Honzekom a brankárom Samuelom Hlavajom.