Piate finále, piate striebro Niederreitera: Mal to byť náš rok
Zürich 1. júna (TASR) - Útočník Nino Niederreiter bol pri všetkých piatich finálových účastiach hokejistov Švajčiarska na MS, no ani raz v ňom nezvíťazil. V domácom prostredí v Zürichu bol jeho tím blízko k historickému zlatu, no vo finále opäť zlyhal. „Všetkých päť strieborných medailí by som vymenil za jednu zlatú,“ povedal po nedeľňajšom finále.
Švajčiari mali pred domácim šampionátom dva neúspešné finálové zápasy. Domácim Čechom podľahli pred dvomi rokmi 0:2, vlani nestačili na Američanov, s ktorými prehrali 0:1 po predĺžení. V domácom prostredí sa hotovali dosiahnuť na zlato. Švajčiarsko historicky patrí k najčastejším organizátorom hokejových MS, no od roku 2009 čakalo na ďalší šampionát 17 rokov. Pod švajčiarskymi Alpami sa malo hrať už v roku 2020, no pre pandémiu sa vtedy MS nekonali. Švajčiarski hokejisti odvtedy odohrali viacero vydarených šampionátov a dorástla im generácia, ktorá sa vyrovnala najlepším tímom sveta. Po dvoch finálových účastiach nastala na trénerskom poste nečakaná zmena, keď v polovici apríla 2025 vedenie švajčiarskeho hokeja odvolalo Patricka Fischera pre sfalšovaný certifikát o očkovaní a nahradil ho Jan Cadieux.
Ani tento fakt nič nezmenil na vysokých ambíciách tímu. Švajčiari ich potvrdzovali od úvodných zápasov MS. Suverénnym spôsobom vyhrali základnú A-skupinu v Zürichu, keď nestratili ani bod v siedmich zápasoch a dosiahli impozantné skóre 39:7. Brankár Leonardo Genoni medzitým vytvoril nový rekord v počte čistých kont na MS. Švajčiari následne zdolali vo štvrťfinále Švédov (3:1) a v semifinále si poradili aj s prekvapením turnaja Nórskom (6:0). Napokon však tretíkrát po sebe neskórovali vo finálovom zápase. Fínom podľahli 0:1 po predĺžení gólom Konstu Heleniusa. Silná švajčiarska generácia tak opäť nedosiahla na vytúžený triumf. „Je to smutné. Mysleli sme si, že toto bude náš rok, ale nebol,“ konštatoval Niederreiter, ktorý absolvoval už svoje 10. majstrovstvá sveta. Striebro si odniesol aj v rokoch 2013 a 2018.
Švajčiarski fanúšikovia netajili sklamanie, mnohí sledovali radujúcich sa Fínov so slzami v očiach. Napokon však svoj reprezentačný tím odmenili potleskom a povzbudzujúcim aplauzom. „Môžeme im byť vďační, ďakujeme im za podporu. Náš cieľ bol odohrať výborný turnaj a postúpiť do finále. Chceli sme, aby si ešte viac detí našlo cestu k tomuto športu,“ poznamenal Niederreiter.
K smutným hrdinom švajčiarskeho tímu patril aj kapitán Roman Josi. Na turnaji predvádzal dominantné výkony. Ako obranca sa zaskvel ojedinelým „čistým“ hetrikom proti Maďarsku, dostal sa do najlepšej šestky turnaja a vyhlásili ho aj za najlepšieho obrancu MS. A aby toho nebolo málo, dostal aj najprestížnejšie ocenenie pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Vytúžené zlato na krku však nemal. „Som veľmi sklamaný. Ani neviem vysvetliť, prečo to nevyšlo. Tieto dva týždne boli neuveriteľné vďaka atmosfére na štadióne. Naši fanúšikovia si titul tak zaslúžili,“ poznamenal Josi. „Je mi naozaj ľúto hráčov, fanúšikov a všetkých, ktorí nám držali palce. Hráči zo seba vydali všetko a môžu odísť z turnaja so zdvihnutou hlavou, aj keď to veľmi bolí a ešte chvíľu to bude bolieť,“ poznamenal tréner Švajčiarska Jan Cadieux.
