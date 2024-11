Piate kolo LN môže posunúť k postupu viacero tímov

A-divízia 2. skupina:



20.45 Belgicko - Taliansko



20.45 Francúzsko - Izrael

B-divízia 2. skupina:



20.45 Írsko - Fínsko



20.45 Grécko - Anglicko

3. skupina:



16.00 Kazachstan - Rakúsko



20.45 Slovinsko - Nórsko

C-divízia 4. skupina:



18.00 Arménsko - Faerské ostrovy



20.45 Severné Macedónsko - Lotyšsko

A-divízia 1. skupina:



20.45 Škótsko - Chorvátsko



20.45 Portugalsko - Poľsko

4. skupina:



20.45 Dánsko - Španielsko



20.45 Švajčiarsko - Srbsko

C-divízia 2. skupina:



18.00 Cyprus - Litva



20.45 Rumunsko - Kosovo

3. skupina:



20.45 Luxembursko - Bulharsko



20.45 Severné Írsko - Bielorusko

D-divízia 1. skupina:



20.45 San Maríno - Gibraltár

A-divízia 3. skupina:



20.45 Holandsko - Maďarsko



20.45 Nemecko - Bosna a Hercegovina

B-divízia 1. skupina:



18.00 Gruzínsko - Ukrajina



20.45 Albánsko - Česko

4. skupina:



18.00 Čierna Hora - Island



18.00 Turecko - Wales

C-divízia 1. skupina:



15.00 Azerbajdžan - Estónsko /Baku/



20.45 Švédsko - SLOVENSKO /Štokholm/

D-divízia 2. skupina:



18.00 Andorra - Moldavsko

tabuľky A-divízie:



1. skupina



1. Portugalsko 4 3 1 0 7:3 10



2. Chorvátsko 4 2 1 1 7:6 7



3. Poľsko 4 1 1 2 7:9 4



4. Škótsko 4 0 1 3 4:7 1

2. skupina



1. Taliansko 4 3 1 0 11:5 10



2. Francúzsko 4 3 0 1 9:5 9



3. Belgicko 4 1 1 2 6:7 4



4. Izrael 4 0 0 4 4:13 0

3. skupina



1. Nemecko* 4 3 1 0 10:3 10



2. Holandsko 4 1 2 1 8:6 5



3. Maďarsko 4 1 2 1 3:6 5



4. Bosna a Hercegovina 4 0 1 3 3:9 1



*istý postup do štvrťfinále



4. skupina



1. Španielsko* 4 3 1 0 8:1 10



2. Dánsko 4 2 1 1 6:3 7



3. Srbsko 4 1 1 2 2:5 4



4. Švajčiarsko 4 0 1 3 3:10 1



*istý postup do štvrťfinále



B-divízia



1. skupina



1. Česko 4 2 1 1 7:7 7



2. Gruzínsko 4 2 0 2 5:3 6



3. Albánsko 4 2 0 2 3:4 6



4. Ukrajina 4 1 1 2 5:6 4



2. skupina



1. Grécko 4 4 0 0 9:1 12



2. Anglicko 4 3 0 1 8:3 9



3. Írsko 4 1 0 3 2:7 3



4. Fínsko 4 0 0 4 2:10 0

3. skupina



1. Rakúsko 4 2 1 1 11:4 7



2. Slovinsko 4 2 1 1 5:4 7



3. Nórsko 4 2 1 1 6:6 7



4. Kazachstan 4 0 1 3 0:8 1

4. skupina



1. Turecko 4 3 1 0 8:3 10



2. Wales 4 2 2 0 5:3 5



3. Island 4 1 1 2 7:9 4



4. Čierna Hora 4 0 0 4 1:6 0

C-divízia



1. skupina



1. Švédsko 4 3 1 0 11:3 10



2. SLOVENSKO 4 3 1 0 8:3 10



3. Estónsko 4 1 0 3 3:8 3



4. Azerbajdžan 4 0 0 4 3:11 0

2. skupina



1. Rumunsko 4 4 0 0 11:2 12



2. Kosovo 4 3 0 1 9:4 9



3. Cyprus 4 1 0 3 1:10 3



4. Litva 4 0 0 4 3:8 0

3. skupina



1. Severné Írsko 4 2 1 1 7:1 7



2. Bielorusko 4 1 3 0 2:1 6



3. Bulharsko 4 1 2 1 1:5 5



4. Luxembursko 4 0 2 2 1:4 2

4. skupina



1. Severné Macedónsko 4 3 1 0 8:1 10



2. Arménsko 4 1 1 2 6:7 4



3. Lotyšsko 4 1 1 2 3:8 4



4. Faerské ostrovy 4 0 3 1 4:5 3

1. skupina



1. Gibraltár 3 1 2 0 3:2 5



2. San Maríno 2 1 0 1 1:1 3



3. Lichtenštajnsko 3 0 2 1 2:3 2

2. skupina



1. Moldavsko 3 2 0 1 4:1 6



2. Malta 3 2 0 1 2:2 6



3. Andorra 2 0 0 2 0:3 0

Bratislava 13. novembra (TASR) - V A-divízii Ligy národov si už postup do štvrťfinále vybojovali futbalisti Nemecka a Španielska, v nasledujúcich zápasoch sa môžu pridať ďalší. V "" postúpia do vyraďovačky prvé dva tímy, tretí bude hrať play off o udržanie sa a štvrtý tím priamo vypadne do B-divízie. V 5. kole si môžu zaistiť postup napríklad aj Portugalsko, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, či Dánsko.V 1. skupine sa Portugalsko stretne s Poľskom a do štvrťfinále postúpi aj v prípade prehry o jeden gól, alebo ak Chorvátsko prehrá so Škótskom. Balkánci sa kvalifikujú v prípade triumfu. V 2. skupine je situácia jasnejšia. Líder z Talianska si zabezpečí postup ak remizuje, alebo zdolá Belgicko, Francúzi potrebujú aspoň bod s Izraelom. Obranca Talianov Nicolo Savona, ktorého povolal tréner Luciano Spalletti po prvý raz do reprezentácie uviedol: "Potrebujeme k úspechu bojovnosť a odhodlanie každého hráča. Všetci musíme dať do hry sto percent."V tretej skupine si k už istému postupujúcemu Nemecku brúsi zuby na štvrťfinále aj Holandsko. Umiestnenie na druhom mieste si zabezpečí víťazstvom proti Maďarsku. Rovnakú motiváciu však majú aj Maďari. Vo 4. skupine sa črtá zaujímavý súboj medzi Dánskom a Srbskom. Severania potrebujú na postup zdolať Španielsko, alebo remízu, či prehru Srbska vo Švajčiarsku. Ale motiváciu majú aj Švajčiari, tí sa chcú vyhnúť zostupu do B-divízie. Do štvrťfinále sa už dostať nemôžu a k udržaniu v "" potrebujú zvíťaziť.V B-divízii sa bude bojovať postup do "", priamo do nej ide iba víťaz skupiny. Druhý tím sa predstaví v play off o postup a tretí v play off o udržanie sa v "". Štvrtý tím zostúpi.V 1. skupine má šancu na postup Česko, potrebuje k tomu zvíťaziť v Albánsku a prehru Gruzínska s Ukrajinou. Grékom stačí na postup z 2. skupiny remíza s Anglickom. Tréner Albionu Lee Carsley musel urobiť rozsiahle zmeny v nominácii na nadchádzajúce zápasy, pre zranenia nemôže počítať až s osmičkou hráčov. Menoslov zranených tvoria Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, Declan Rice, Phil Foden, Jack Grealish, Levi Colwill, Cole Palmer a brankár Aaron Ramsdale. Angličania majú šancu vyhrať skupinu, ale na to budú potrebovať zvíťaziť v oboch zostávajúcich zápasoch. Po Grécku ich vo štvrtok vo Wembley čaká Írsko.V tretej skupine sú vedľa seba tri sedembodové tímy - Rakúsko, Slovinsko a Nórsko. Situáciu v nej rozlúskne až záverečné 6. kolo. Vo štvrtej má blízko k postupu Turecko, musí však doma zdolať Wales.V C-divízii sa fanúšikovia Slovenska budú upierať na súboj so Švédskom, ktorý môže a nemusí rozhodnúť o postupujúcom. Víťaz skupiny si zabezpečí postup do B-divízie, druhý tím čaká baráž o postup do "" a tretí zostane v "céčku". Dve najhoršie mužstvá na 4. mieste čaká baráž o zotrvanie s tímami z "déčka".V 2. skupine si môžu vybojovať postup Rumuni, stačí im k tomu remíza v domácom zápase s Kosovom. V 3. skupine si postup zabezpečí Severné Írsko ak zdolá Bielorusko a Bulharsko nevyhrá v Luxembursku. Jasný líder 4. skupiny je Severné Macedónsko, ktoré má postup už takmer vo vrecku. K istote mu stačí aj prehra s Lotyšskom, nesmie byť však vyššia ako o tri góly.V D-divízii si jej víťaz zabezpečí postup o kategórii vyššie, druhý tím čaká baráž. Gibraltár si zabezpečí prvé miesto a postup, ak zdolá San Maríno, v druhej skupine potrebuje Moldavsko zdolať Andorru.