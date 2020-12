Piatim nemeckým hráčom sa skončila karanténa, môžu sa pripojiť k tímu

Edmonton 30. decembra (TASR) - Piatim nemeckým hokejistom, ktorí mali pred štartom MS do 20 rokov pozitívny test na koronavírus, sa skončila karanténa a môžu sa opäť pripojiť k tímu. Informovala o tom na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).



Koronavírusová infekcia oklieštila zostavu Nemcov v úvode turnaja, vo víťaznom zápase so Slovenskom (4:3 pp) nastúpili iba so 14 korčuliarmi - piatimi obrancami a deviatimi útočníkmi. V bránke však mohli počítať s Florianom Buglom, ktorý sa vrátil z karantény a predviedol 22 úspešných zákrokov.



Pred začiatkom juniorských MS mali v nemeckom kádri pozitívny test okrem Bugla aj Maksymilian Szuber, Lucas Flade, Joshua Samanski, Niklas Länger, Markus Schweiger, Jan Nijenhuis a Filip Reisnecker. Neskôr odhalili infekciu aj u Jakuba Borzeckého.



Od príletu tímov do edmontonskej "bubliny" vykonali organizátori celkovo 8167 testov na koronavírus u hráčov, členov realizačných tímov a rozhodcov. Od začiatku samotných MS vykonali dokopy 2590 testov. Pri najnovšom kole testov boli negatívne výsledky vo všetkých 10 tímoch, ako aj u rozhodcov, členov IIHF a organizačného výboru.