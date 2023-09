Piatkový výkon ako motivácia, Polievka: Zdvihol nám sebavedomie

Senec 10. septembra (TASR) - Pre slovenských futbalistov je podstatné preniesť intenzitu a hernú formu z piatkového zápasu s Portugalskom (0:1) aj do pondelňajšieho stretnutia kvalifikácie ME 2024 proti Lichtenštajnsku. Tréner Francesco Calzona však pripomína, že jeho tím bude stáť proti úplne inému súperovi.



Portugalčania, v ktorých tíme pútal zďaleka najväčšiu pozornosť Cristiano Ronaldo, prišli do Bratislavy vyhrať v pozícii jasného favorita. V pondelok v nej bude Slovensko proti tímu, ktorý doposiaľ nezískal v kvalifikácii ani bod. "Zápas sme si rozanalyzovali, bolo tam veľa dobrých situácií a vecí. Ukázali sa dobré momenty, na ktoré nás tréner pripravuje a ktoré od nás chce. Už sa sústredíme na zajtrajší zápas a je dôležité, aby sme v ňom nadviazali na výkon proti Portugalsku," povedal na nedeľňajšej tlačovej konferencii v Senci kanonier Róbert Polievka. On sám mal v piatok šancu skórovať proti Portugalsku, keď nepremenil center Petra Pekaríka. "Určite je to pozdvihnutie sebavedomia tímu a boli by sme radi, keby premieňame šance. Je pre nás dôležitý tímový výkon a to sa ukázalo aj v tomto zápase. Chceme z toho čerpať aj v ďalších dueloch a verím, že príde i veľká efektivita," dodal ofenzívny ťahúň Dukly Banská Bystrica. Premiéru v národnom tíme si odbil len nedávno a na svoj prvý reprezentačný gól stále čaká.



"Dnes ráno sme mali míting, kde sme si zanalyzovali zápas s Portugalskom. Len tak letmo, aby sme neboli zaťažení. Tam sme začali načrtať, čo nás čaká zajtra. Vieme, že to bude úplne iný zápas, zrejme nie taký pekný ako v piatok a chystáme sa na súpera, ktorého poznáme," povedal k nadchádzajúcemu stretnutiu Calzona. Bude sa však musieť zaobísť bez kanoniera Adama Zreľáka - počítal s ním a 29-ročný hráč sa tak mohol predstaviť v reprezentačnom dueli po trojzápasovej prestávke. "Včera sme mali regeneračný tréning, dnes a zajtra sa už pripravujeme na ďalšieho súpera. Včera na tréningu sa ale dosť vážne zranil Zreľák, má roztrhnutý väz v kolene. Je mi to veľmi ľúto, pretože do zajtrajšieho zápasu som s ním počítal. Jeho fyzická prevaha v šestnástke je niečo, čo potrebujeme," opísal Calzona. Recept na rozkúskovanú hru súpera podľa neho tkvie vo väčšom pohybe a momente prekvapenia: "Musíme byť trpezliví a pripraviť viac momentov prekvapenia, rýchlo posúvať loptu a byť v pohybe, pretože posledných 30-40 metrov prehusťujú priestor a je tam málo miesta."



Okrem dobrého pocitu a zvýšenia sebavedomia mal však zápas s Portugalskom aj negatívny dopad. "Určite budú zmeny, zápas s Portugalskom nezobral len fyzické ale aj mentálne sily. Kto je tu, zaslúži si šancu," povedal tréner k možným zmenám v zostave. Jeho mužstvo poženie na Tehelnom poli vpred zhruba 12.000 divákov, výkop je na programe o 20.45 h a v priamom prenose ho prinesie RTVS Šport.