Piatu etapu Tirrena vyhral Van der Poel, Pogačar zvýšil náskok

Tirreno - Adriatico - 5. etapa (Castellalto - Castelfidardo, 205 km):

1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) 4:48:17 hod,

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE) +10 s,

3. Wout Van Aert (Bel./Jumbo-Visma) +49,

4. Fabio Felline (Tal./Astana) +1:26 min,

5. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers),

6. Davide Formolo (Tal./SAE) obaja +2:07,

7. Tim Wellens (Bel./Lotto Soudal),

8. Alessandro De Marchi (Tal./Israel Start-up Nation) obaja +2:07,

9. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrajn Victorious) +2:25,

10. Matteo Fabbro (Tal./Bora-Hansgrohe) +2:45,...

125. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +24:56



Celkové poradie:

1. Pogačar 22:41:41 hod,

2. van Aert +1:15 min,

3. Landa Meana obaja +3:00 min,

4. Bernal +3:30,

5. Fabro +3:54,

6. Wellens +4:30,...

144. SAGAN +1:06:17 hod



Castelfidardo 14. marca (TASR) - Holanďan Mathieu van der Poel z tímu Alpecin-Fenix triumfoval po sóloúniku v nedeľňajšej 5. etape cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico, ktorá merala 205 km a mierila z Castellalta do Castelfidarda. Na podujatí si pripísal druhý triumf.V cieli mal náskok desať sekúnd pred lídrom celkovej klasifikácie Tadejom Pogačarom z tímu SAE. Tretí prišiel do cieľa druhý muž v poradí o modrý dres Belgičan Wout van Aert s mankom 49 sekúnd. Slovinec si tak upevnil priebežné vedenie. Slovenský cyklista Peter Sagan z Bory-hansgrohe o popredné priečky nebojoval. Do cieľa prišiel na 125. priečke s mankom 24 minút a 56 sekúnd. Celkovo mu patrí 144. pozícia.Cyklisti v nedeľu putovali popri Jadranskom mori na sever. Prvá polovica etapy bola úplne rovinatá, no druhá bola plná nižších kopcov, v ktorých sa dalo nastupovať. Prvú horskú prémiu pre seba získal Španiel Pello Bilbao z tímu Bahrajn-Victorious a druhú jeho kolega z úniku Talian Filippo Ganna z Ineosu. To už však vedúcej skupine dýchal na chrbát pelotón, ktorý únik približne 55 kilometrov pred cieľom zlikvidoval.Do ďalšieho sa už pustila skupina kandidátov na celkový triumf. Štyridsaťdva kilometrov pred cieľom sa na šprintérskej prémii bojovalo aj o bonusové sekundy, tri si k svojmu času pripísal Van der Poel, dve Van Aert a po jednej Pogačar s Bernalom.Holanďan sa však po prémii nezastavil, šliapol do pedálov a vypracoval si až dvojminútový náskok. Lídra pretekov Pogačara to spočiatku nechalo chladným, keďže víťaz 3. etapy mal pred nedeľou viac ako 20-minútovú stratu na čelo. Desať kilometrov pred cieľom sa napokon ešte pokúsil stíhať van der Poela, no neuspel. Oveľa dôležitejšie pre neho však boli ďalšie získané sekundy na Wouta van Aerta, vďaka ktorým si Slovinec priblížil celkové prvenstvo.