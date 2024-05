PIATY ZÁPAS SR NA MS: Proti Francúzsku s cieľom príbližiť si postup

predpokladané zostavy:



Francúzsko: Papillon - Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry, Guebey - Dair, Bellemare, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Bruche, Boudon, Rech - Treille, Addamo, K. Bozon



SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna







zostávajúci program SR v základnej skupine MS 2024:



sobota, 18. mája: Francúzsko - SR /20.20/



nedeľa, 19. mája: SR - Lotyšsko /20.20/



utorok, 21 mája: Švédsko - SR /20.20/

Ostrava 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v sobotu proti Francúzsku s cieľom nadviazať na víťazstvá z predošlých troch duelov a najmä spraviť ďalší krok k postupu do štvrťfinále. Za sebou budú mať dvojdňové zápasové voľno, po ktorom odohrajú tri stretnutia v priebehu štyroch dní. Piaty zápas SR na MS má úvodné buly o 20.20 h v Ostrave, v rovnakom čase sa budú začínať aj zostávajúce dva slovenské zápasy v základnej B-skupine.Slováci vstúpili do turnaja prehrou s Nemeckom 4:6, no následne sa dostali na víťaznú vlnu, keď postupne zdolali Kazachstan (6:2), USA (5:4 pp) i Poľsko (4:0) a na priebežnom druhom mieste tabuľky mali 8 bodov. Aj proti Francúzsku budú v pozícii favorita.uviedol útočník Andrej Kudrna. Francúzi prehrali v Ostrave tri zo štyroch zápasov, no v utorok sa triumfom nad Poľskom 4:2 priblížili k prvoradému cieľu, zachrániť sa. O dva dni nestačili na favorizovaných Američanov, ktorým podľahli 0:5 po tom, čo nezachytili úvod zápasu a zámorský tím mal aj v ďalších minútach hernú prevahu. Američania prestrieľali súpera 54:10, no veľkou oporou Francúzov bol brankár Quentin Papillon. Ten po prvej dvadsaťminútovke vystriedal za stavu 0:4 Juliana Juncu a počas dvoch tretín inkasoval iba jeden gól z 38 striel. Vo svojom prvom zápase na šampionáte dosiahol 97,37-percentnú úspešnosť zákrokov. Trénerom v pozitívnom zmysle zamotal hlavy, keďže v pozícii jednotky vstúpil do turnaja Sebastian Ylönen.uviedol tréner brankárov SR Ján Lašák pre TASR.Pre Francúzsko a Slovensko pôjde o deviaty vzájomný zápas na MS. Slováci zvíťazii v ôsmich z nich, prehrali iba v Minsku v roku 2014 (3:5). Zatiaľ posledný vzájomný odohrali na MS 2022. Z triumfu 4:2 sa tešili slovenskí reprezentanti, keď dvakrát skóroval Pavol Regenda, po jednom presnom zásahu pridali Tomáš Tatar a Samuel Takáč./vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/