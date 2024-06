Piccolo čelí vyšetrovaniu, od EF Education-EasyPost dostal výpoveď

Rím 22. júna (TASR) - Taliansky cyklista Andrea Piccolo dostal výpoveď z profesionálneho tímu EF Education-EasyPost. Dôvodom je, že ho začali vyšetrovať talianske autority za údajný pokus prepašovať do krajiny nedovolené podporné látky.



Dvadsaťtriročný Piccolo na seba upozornil minulý rok, keď si na Vuelte obliekol na jeden deň červený dres pre lídra pretekov. Tento rok štartoval na Giro d'Italia, no nedokončil. Ešte predtým v marci ho vlastný tím nakrátko suspendoval, keď užil látky na podporu spánku. Prostriedky neboli na zozname zakázaných substancií, no ich užitím porušil vnútorné nariadenie tímu. "V tejto záležitosti budeme plne spolupracovať s vyšetrovateľmi. Očakávame, že Andrea bude úprimný a pravdovravný," zverejnil EF Education-EasyPost v oficiálnom vyjadrení podľa AP.